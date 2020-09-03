В УрГЭУ состоялись выборы ректора

В голосовании приняли участие 85 человек. Автор фото: Павел Лункевич

Якова Силина избрали ректором Уральского государственного экономического университета на второй срок.

Сегодня, 3 сентября, в рамках конференции работников и обучающихся УрГЭУ состоялись выборы ректора.

Два кандидата претендующих на пост ректора Роман Краснов — проректор по социальной работе УрГЭУ и действующий ректор Яков Силин представили слушателям программы развития университета на 5 лет.

Роман Краснов отметил такие важные пункты развития вуза, как обеспечение конкурентноспособных и качественных кадров для Урала, кооперация с ключевыми университетами страны, экспорт российского образования, применение и разработка новых технологий в обучении.

Яков Петрович построил своё выступление исходя из главной и масштабной стратегической цели: создание ведущего на Урале инновационно-образовательного и научно-аналитического центра, обеспечивающего фундаментальную подготовку конкурентоспособных кадров новой формации, ориентированных на решение сложных управленческих, финансово-экономических, производственных и технологических задач опережающего социально-экономического развития Уральского региона.

Оба кандидата отметили важность развития международных отношений, привлечения иностранных студентов, преподавателей и аспирантов, а также применения новейших и современных онлайн-технологий в образовательной среде, усиления работы в дистанционном формате.

После ответов на вопросы слушателей большинство делегатов - 85 человек путём тайного голосования выбрали в ректоры Якова Силина.

- Работы предстоит много, и тяжёлой, и интересной, — сказал Яков Силин. — Но за нас её никто не сделает. Именно мы сделаем университет сильным и привлекательным. Благодарю за прошлые года работы и выражаю большую надежду на предстоящие 5 лет доброй, дружной и заинтересованной работы. Мы идём одним, мощным коллективом. Всем добра и здравия!