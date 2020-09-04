Яков Силин переизбран ректором УрГЭУ

За его кандидатуру выступили 85 человек из более 100 путём тайного голосования. Фото: Алексей Кунилов

В ближайшие пять лет ректором крупнейшего в регионе и единственного на всём Большом Урале профильного экономического вуза − УрГЭУ - будет Яков Силин. Он избран на второй срок.

За его кандидатуру выступили 85 человек из более 100 путём тайного голосования. Перед этим Яков Силин и ещё один претендент на должность ректора представили программы развития университета на 5 лет.

"Яков Силин построил своё выступление исходя из главной и масштабной стратегической цели: создание ведущего на Урале инновационно-образовательного и научно-аналитического центра. Оба кандидата отметили важность развития международных отношений, привлечения иностранных студентов, преподавателей и аспирантов, а также применения онлайн-технологий и усиления работы в дистанционном формате", - рассказали в пресс-службе Уральского государственного экономического университета.

Проректор по социальной работе УрГЭУ Роман Краснов отметил необходимость обеспечения Урала конкурентноспособными и качественными кадрами, кооперации с ключевыми университетами страны и экспорта российского образования.

Напомним, что доктор экономических наук, профессор Яков Силин возглавил УрГЭУ в 2015 году. Тогда за него проголосовали 79 человек из 113. До этого в разные годы Яков Силин работал в администрации Железнодорожного района Екатеринбурга, был председателем и депутатом Екатеринбургской городской думы, занимал должности в аппарате полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, был вице-губернатором, руководителем администрации губернатора Свердловской области, заместителем председателя правительства региона. Является действительным государственным советником РФ 3-го класса.

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