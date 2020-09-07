Около 1,5 тысячи свердловских школьников перешли на дистант

Несколько учебных заведений Свердловской области полностью или частично переведены на дистант. Около 1,5 тысячи школьников вынуждены учиться из дома.
Об этом глава региона Евгений Куйвашев рассказал на своей странице в Instagram. "Старт учебного года сразу же показал, что в условиях пандемии работа школ не будет простой", – отметил он.
Губернатор напомнил, что в Екатеринбурге из-за коронавируса на дистанционное обучение полностью перешли школы №148 и №179. В данных учреждениях вирус подхватили восемь и шесть сотрудников соответственно. Теперь на онлайн-обучение переведены 1 354 ребёнка.
Кроме того, на дистанте оказались ещё четыре класса общей численностью 110 человек. Это учащиеся школ №16, №120 и №180, где болеют по одному ребёнку, а также №97 (один учитель).
По словам Евгения Куйвашева, из-за заболевшего COVID-19 педагога пришлось полностью приостановить работу детсада «Радуга». Также закрыты две группы в садике №67, где заразился один сотрудник и по одной группе в садиках №75 и №339, где заболели один ребёнок и один педагог соответственно.
Напомним, ранее замгубернатора Свердловской области Павел Креков опроверг слухи о планах по переводу образовательных учреждений региона на дистанционное обучение. По его словам, власти предпринимают достаточные меры, чтобы не допустить распространение коронавируса.
"Я слышал, что уже разносятся слухи, о том, что якобы с 20, с 19, с 21 сентября будет возврат к дистанционному обучению... Уважаемые коллеги, давайте нашу фантазию направим в мирное русло. Такие слухи, конечно, ходят по многим городам России, но в Свердловской области ничего подобного не планируется", – сказал он на прошлой неделе.
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