Опубликован проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в российские вузы на 2021/2022 учебный год

Подготовлен проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в российские вузы на 2021/2022 учебный год. Фото: Алексей Кунилов.

Минпросвещения РФ обнародовало проект приказа о минимальном количестве баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в образовательные заведения на 2021/2022 учебный год. Документом предполагается установить минимальные баллы для 33 педагогических вузов, подведомственных министерству.

«Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится приём на обучение, в том числе приём на целевое обучение, в образовательных организациях, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, на 2021/22 учебный год согласно приложению к настоящему приказу», - говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с проектом приказа, для Уральского государственного педагогического университета будут установлены минимальные баллы по русскому языку (40), математике (39), информатике (42), биологии (40), обществознанию (45), истории (40), иностранному языку (40) и литературе (40). Для сравнения — при поступлении в Московский педагогический госуниверситет потребует сдать русский язык как минимум на 45 баллов.

Напомним, ранее были обнародованы проекты изменений в ЕГЭ-2021.

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