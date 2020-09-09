Коронавирус добрался до школ и детсадов Качканара

На карантин отправлены группы одного из детсадов Качканара. Фото: Нина Георгиева.

В образовательные учреждения Качканара добралась новая коронавирусная инфекция. Из-за COVID-19 на дистан переведены пять классов школы №7, а на карантин отправлены группы детского сада "Дружба".

По словам начальника управления образованием Качканарского ГО Марины Мальцевой, случаи инфицирования начали выявлять после старта образовательного процесса 1 сентября. Люди почувствовали недомогание, наблюдаемое при ОРВИ, а также отсутствие обоняния. Она заявила, что необходимо предотвратить распространение инфекции, чтобы не возвращаться к жёстким ограничениям.

"Ответственность за распространение коронавируса лежит на каждом из нас. Поэтому, если вы или ваш ребёнок чувствуете себя плохо, у вас поднялась температура, то не нужно в таком состоянии идти в коллектив. Необходимо остаться дома и вызвать врача", ‒ передаёт слова Марины Мальцевой пресс-служба администрации муниципалитета.

Как ранее сообщала "Областная газета", в Екатеринбурге из-за коронавируса на дистанционное обучение полностью перешли школы №148 и №179. В данных учреждениях вирус подхватили восемь и шесть сотрудников соответственно. Теперь на онлайн-обучение переведены 1 354 ребёнка.

Кроме того, на дому учатся ещё четыре класса общей численностью 110 человек. Это учащиеся школ №16, №120 и №180, где болеют по одному ребёнку, а также №97 (один учитель). Также полностью приостановлена работа детсада «Радуга», закрыты две группы в садике №67 и по одной группе в садиках №75 и №339.

Добавим, в минувший понедельник глава региона Евгений Куйвашев продлил действие ограничений по коронавирусу ещё на неделю, до 14 сентября. Так, свердловчане по-прежнему должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Кроме того, сохраняется режим самоизоляции для уральцев старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Напомним, по данным на 8 сентября, в регионе лабораторно подтверждено 26 286 случаев заражения COVID-19 (+123 за сутки). Из них 20 424 уже вылечились и выписались из больниц. При этом общее число жертв составило 483.