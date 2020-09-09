В Свердловской области разрешили родителям переводить своих детей на дистанционное обучение

Во время дистанционного обучения детям приходится слишком много времени проводить за компьютерами, но некоторые родители идут на это, чтобы обезопасить свои семьи от коронавируса. Фото: Галина Соловьёва

Из-за распространения нового коронавируса в министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области разрешили родителям использовать дистанционную форму обучения в новом учебном году, если они того пожелают. Хотя вообще-то все школы Среднего Урала 1 сентября начали учебный год очно, усадив детей за настоящие, а не виртуальные парты. Большой популярностью этот индивидуальный дистант не пользуется, однако случаи его есть – в основном в Екатеринбурге.

Количество семей, пожелавших перевести своего ребёнка на дистанционную форму обучения, пока точно не известно – итогов пока ни в области, ни в муниципалитетах не подводили. В школах «Облгазете» пояснили, что в сентябре ещё идёт работа по переводу желающих на дистант. Каждый случай оформляется отдельно, и работа ребёнка согласуется по определённому плану.

Кстати Каждая школа также имеет право сама определить, как организовать учёбу по субботам. Уже много лет многие свердловские школы организовывают в субботний день дистанционное обучение для учеников до 8-го класса. Это позволяет планировать семьям выходные по своему усмотрению – обычно задания дистанта можно пройти в любое время до следующего понедельника.

В свердловском минобразования «Облгазете» пояснили, что федеральный закон «Об образовании» даёт родителям возможность самостоятельно выбрать форму обучения ребёнка. Это может быть в том числе и дистанционная форма образовательного процесса. Для того чтобы оформить своё решение, необходимо обратиться в школу с официальным заявлением – напрямую к директору. Руководство школы проведёт всю подготовительную работу по организации такой учёбы, познакомит с этим родителей – и можно будет учиться, не выходя из дома.

«Окончательное решение о том, как выстроить образовательный процесс, принимает руководство образовательного учреждения по согласованию с учредителем – муниципальным управлением или департаментом образования», – подчеркнули в министерстве. Когда речь о переходе на дистант идёт в связи с эпидемической ситуацией, то школа согласовывает свои действия ещё и с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

Выходит, что нагрузка у педагогов в этом случае увеличивается: надо в школе очно уроки провести, а потом ещё и для тех, кто дистанционно занимается из дома, что-то придумать. Как-то объяснить новые темы, а потом ещё и проверить, насколько они знания усвоили. В связи с этим возникает резонный вопрос: за эту дополнительную работу учителям будут доплачивать?

Тем временем В Качканаре из-за COVID-19 на дистант переведены пять классов школы №7, а на карантин отправлены группы детского сада «Дружба». По словам начальника управления образованием Качканарского ГО Марины Мальцевой, случаи инфицирования начали выявлять после старта образовательного процесса 1 сентября. Люди ощутили недомогание, наблюдаемое при ОРВИ, а также отсутствие обоняния. До их пор на дистант из-за заражения коронавирусом были переведены на Среднем Урале лишь 2 школы, несколько классов, а также некоторые группы детских садов в Екатеринбурге.

«Напомним, что заработная плата педагога состоит из базовой и стимулирующей частей, – пояснили в министерстве образования. – Одним из критериев, влияющих на стимулирующую часть оплаты труда, является результативность индивидуальной работы с учащимися. Таким образом, по решению руководства образовательного учреждения она может быть увеличена». Получается, это в воле директоров школ – назначить учителю надбавку за дистант или нет.

Но порой родители желают не просто перевести ребёнка на дистант, а изменить форму обучения – на заочную или семейную. Это тоже возможно, при этом всю ответственность за обучение ребёнка они берут на себя.

– Пока ребёнок сидит дома. Удалось сдать заявление на «непосещение школы по семейным обстоятельствам», – поделилась с «Облгазетой» Надежда Щелкунова, мама ученика 3-го класса школы №10 Екатеринбурга. – Мы записались на приём к директору через сайт школы, ждём приёма. Если в нашей школе заочное обучение невозможно, то буду искать через департамент образования, к какой школе прикрепиться. В нашей школе в уставе прописано только очное обучение.

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Опубликовано в №167 от 10.09.2020