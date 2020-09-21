На Урале выберут лидеров-женщин

На Урале выберут лучших женщин-предпринимателей. Фото: Наталья Ефремова

В Екатеринбурге впервые состоится женская премия «Время возможностей». 24 сентября на торжественном вечере в Синара Центре будут определены победительницы в различных номинациях.

Всего в конкурсе представлено 7 номинаций: «Start Up», «Все лучшее детям», «Доброе дело», «Красота и здоровье», «Не женский бизнес», «Семейный бизнес», «Креативная индустрия».

«Более ста заявок поступило нам от ярких женщин предпринимателей, на протяжении нескольких месяцев они защищали проект о своём существующем бизнесе или предлагали идеи, которые успешно можно реализовать при финансовой поддержке. Так, компетентное жюри выбрало 70 участниц, 21 из которых номинированы на премию», - рассказала президент бизнес-сообщества женщин-предпринимателей «OPORA WOMAN CLUB» Александра Шереметьева.

Также на официальном сайте uraloporawoman.ru проходило народное голосование за понравившуюся участницу. Имена всех победительниц станут известны 24 сентября на торжественном вечере в Синара Центре.

- В каждой номинации существовали критерии отбора. Жюри обращали внимание на такие показатели, как уникальность, сложность, трудоёмкость производства. Важным критерием, к примеру, в номинациях «Творческий прорыв» и «Доброе дело» было предоставление рабочих мест, что подразумевает сильную и ответственную предпринимательскую культуру участниц, - пояснила председатель Комитета по развитию женского предпринимательства СО ООО МиСП «Опора России» Анастасия Климина.

Отметим, премия направлена на поддержку женских предпринимательских инициатив в регионе. По итогам мероприятия победители в каждой номинации получат множество подарков, а также инструменты для развития своего дела и личного бренда.

Мероприятие проходит при поддержке министерства инвестиций и развития Свердловской области.