Российские школьники начинают писать ВПР

ВПР проведут для учеников пятых — девятых классов по программе предыдущего учебного года. Фото: Александр Зайцев.

С 14 сентября по 12 октября школьники по всей России напишут всероссийские проверочные работы (ВПР). Конкретные даты проведения испытаний школы определяют самостоятельно.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора, ВПР проведут для учеников пятых — девятых классов по программе предыдущего учебного года. Для пятых — восьмых классов проверочные работы являются обязательными, а для девятиклассников — проводятся по решению учебного заведения.

Напомним, ранее «Областная газета» писала о том, что в 2020 году итоговые контрольные, которые проводятся по завершении учебного года, должны были писать более 6 млн ребят из четвёртых — восьмых классов, а также учащиеся десятых и одиннадцатых классов. Старшеклассники проверили свои знания в марте, а вот остальные ученики не успели написать работы из-за перехода на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса. ВПР для них были перенесены с весны на осень.