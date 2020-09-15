Коронавирус добрался до 19 школ в Екатеринбурге

Выступление Екатерины Сибирцевой на заседании гордумы. Фото: скрин, трансляция

Вице-мэр Екатеринбурга по социальной политики Екатерина Сибирцева озвучила данные о закрытых классах. Из-за ОРВИ на карантин отправлены 74 класса в 34 школах, из-за COVID-19 - 22 класса в 19 школах.

По словам замглавы столицы Урала, ОРВИ и грипп сейчас представляют не меньшую опасность, так как начался сезонный подъём заболеваемости. Вакцинацию от гриппа прошли 17% юных екатеринбуржцев и 60% педагогов. Ранее "Облгазета" писала, что от гриппа привились уже 500 тысяч свердовчан.

"Две школы - №179 и №148, - которые с 1 сентября перешли на дистант, вышли, там проводяься очные занятия в полном объёме. На дистанционном обучении находятся в 19 школах 22 класса. Там болеют в основном дети - 21 ребёнок, - а также 2 сотрудника. Все ограничения осуществляются только по предписанию Роспотребнадзора, самостоятельно мы школы не закрываем", - отметила Екатерина Сибирцева в ходе сегодняшнего заседания гордумы.

Накануне директор екатеринбургской школы №179 Ольга Худякова сообщила "Облгазете", что на самоизоляции остаются пять педагогов. Они выздоровели, но ещё не получили результаты второго теста. Первый у всех показал отрицательный результат. Среди детей случаев заболевания не было. на учёбу вышли все классы.

Читайте также:

В Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 77%.