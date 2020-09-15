Юных спортсменов и музыкантов могут освободить от физкультуры и пения

Успехи на спортивных аренах могут пойти юным спортсменам в зачёт по уроку физкультуры. Фото: Владимир Мартьянов

Отныне результаты, полученные детьми в музыкальных или спортивных школах, могут пойти в зачёт по профильным предметам в общеобразовательной. 8 сентября вступил в силу совместный приказ Минобрнауки № 845 и Минпросвещения № 369 от 30 июля 2020 года о порядке зачёта результатов дополнительного образования в обычных школах, а также в вузах и колледжах.

Новшество может существенно облегчить жизнь школьников, которые занимаются дополнительным образованием или посещают спортивные секции. Сегодня, например, занятия в спортивной школе не освобождают учащегося от обязанности посещать уроки физкультуры. Более того, у юного спортсмена по этой дисциплине в общеобразовательной школе может и вовсе стоять четвёрка или даже трояк за четверть, потому что ученик занимается хоккеем, а из-за тренировок не выполнил нормативы по прыжкам в длину или метанию мяча. Теперь по заявлению родителей такому ученику по школьным предметам могут зачесть оценки, которые он получил в организациях дополнительного образования. Более того, школьника могут освободить от обязательного посещения рисования, пения, физкультуры или информатики при наличии такой зачтённой оценки.

Проблемой состыковки дополнительного и школьного образования озабочены очень многие родители. Например, сын Георгий у екатеринбурженки Марии Козловской занимается футболом. Занятия в секции начинаются в 6 вечера, а учёба во вторую смену заканчивается в 7 часов. Приходится часто отпрашиваться с последнего урока. Иногда и пропускать тренировку, если предмет важный и по нему накопились долги. Но бывает очень обидно, когда на тренировку отказываются отпустить с урока физкультуры.

– В нашем классе кроме Гоши и другие ученики занимается спортом, но от физкультуры не освобождают никого, – рассказывает Мария Козловская. – Иногда уже сам физрук закрывает глаза на такие пропуски, потому что у некоторых детей и без того получается по 10 тренировок в неделю. Но когда я принесла директору справку о том, что ребёнок занимается в спортшколе, и попросила освободить от физкультуры, мне ответили категоричным отказом.

Теперь, казалось бы, у родителей, которые столкнулись с такой проблемой появляется шанс решить её…

– В приказе чётко сказано, что перезачёт, принятие оценок внешнего образовательного учреждения допускается только в соответствии с локальным нормативным актом образовательной организации, – поясняет эксперт, специализирующийся в сфере образовательных услуг, Татьяна Вакалюк. – Если конкретная школа решит принять такой локальный нормативный акт, то она будет учитывать, допустим, оценки, полученные в музыкальной школе по такому предмету как музыка. Если локального нормативного акта по этому поводу в школе нет, то этого не случится.

Документ задаёт рамки, он создаёт возможности, но, к сожалению, не имеет прямого действия. Для того чтобы он заработал, нужно, чтобы школа выпустила свой локальный нормативный акт.

– Мы знаем, что есть школы, руководство которых дружелюбно настроено к стороннему образованию, а есть и такие, где его принимают в штыки, – говорит Татьяна Вакалюк.

Если в учебном учреждении проигнорировали приказ по зачёту оценок дополнительного образования по предметам школьной программы, эксперт советует от лица школьного совета обратиться к директору с просьбой разработать локальный нормативный акт, который бы запустил этот механизм.

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