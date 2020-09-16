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Общество / Образование
16 сентября 2020, 17:06

Итоги ВПР в Свердловской области подведут к началу ноября

экзамен

Свердловские школьники приступили к написанию ВПР. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловские школьники приступили к написанию Всероссийских проверочных работ. Итоги контрольных обещают подвести к началу ноября.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, сегодня восьмиклассники екатеринбургской гимназии №43 написали ВПР по иностранному языку. Им пришлось продемонстрировать владение грамматикой, умение читать и разговаривать на иностранном языке. Результаты этого испытания должны быть готовы в течение недели.

Ранее «Областная газета» рассказывала о том, что в целом по России ВПР проводится в период с 14 сентября по 12 октября (точные даты испытаний школы определяют в индивидуальном порядке). За это время у учеников 5-9 классов проверят знание русского языка, математики, физики, химии, истории, обществознания, иностранным языкам.

Добавим, традиционно школьники сдают ВПР в конце учебного года, однако минувшей весной итоговые контрольные написали только учащиеся 10-11 классов. Для учеников 4-8 классов написание работ перенесли на осень из-за пандемии коронавируса. Теперь цель проведения ВПР состоит не только в проверке знаний, но и в понимании того, как переход на дистанционное обучение повлиял на подготовку ребят. Оценка за ВПР не влияет ни на перевод ученика в следующий класс, ни на итоговую оценку в аттестате.

Областная газета Свердловской области

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Итоги ВПР в Свердловской области подведут к началу ноября