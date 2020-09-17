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Общество / Образование
17 сентября 2020, 14:27

В России на карантин по COVID-19 закрылись 112 образовательных учреждений

Учитель в маске в пустом классе

Детсады составляют 0,09% от общего числа закрытых образовательных учреждений, школы - 0,18%, профорганизации - 0,09%, организации допобразования - 0,01%. Фото: Алексей Кунилов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов озвучил журналистам статистику по закрытым школам из-за пандемии. На карантин ушли 122 образовательных учреждений - 0,12%.

Детсады составляют 0,09% от общего числа закрытых образовательных учреждений, школы - 0,18%, профорганизации - 0,09%, организации допобразования - 0,01%. Данные министра передаёт телеграм-канал, подведомственный Минпросвещения.

"Прошло больше двух недель с того момента, как общеобразовательные учреждения открылись и открылись традиционно, и каких-то серьёзных поводов для перевода школ на дистанционное обучение нет", - приводит ТАСС слова Сергея Кравцова.

В начале недели вице-мэр Екатеринбурга по социальной политике Екатерина Сибирцева озвучила данные о закрытых классах. Из-за ОРВИ на карантин отправлены 74 класса в 34 школах, из-за COVID-19 - 22 класса в 19 школах. По словам замглавы столицы Урала, ОРВИ и грипп сейчас представляют неменьшую опасность, так как начался сезонный подъём заболеваемости.​​​​​​

Добавим, что в столице Урала на 14-дневный карантин с 1 сентября уходили две школы - №179 и №148. У сотрудников был выявлен коронавирус. Образовательные учреждения уже вернулись к очным занятиям в полном объёме.

На прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что учебные заведения будут переходить в онлайн полностью, если заболеваемость COVID-19 среди детей и взрослых составит более 25%.

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