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Общество / Образование
17 сентября 2020, 18:02

Ревда вошла в «Уральскую инженерную школу»

Ревда кабинет естественных наук в 13-й школе

Фото: Татьяна Замятина

Городской округ Ревда присоединился к региональной программе «Уральская инженерная школа», сообщили в местном управлении образования. На днях в ревдинской школе №13 в рамках программы открылся первый кабинет естественных наук.

На оснащение кабинета было потрачено более трёх миллионов рублей, это средства областного и местного бюджетов. На эти деньги приобретены мобильные лаборатории по физике и химии, справочные материалы, ноутбуки, микроскопы, макеты по биологии. Проходить обучение в кабинете будут дети с пятого по девятый класс. Все педагоги предварительно пройдут курсы повышения квалификации. Всего в Свердловской области в этом году откроются 60 таких классов, где будут готовить инженерные кадры.

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  • Опубликовано в №173 от 18.09.2020
Областная газета Свердловской области
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