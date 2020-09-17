В России утверждены новые правила приёма в вузы в 2021-2022 учебном году

В частности, со следующего учебного года появится возможность проведения расширенного единого конкурса по нескольким родственным специальностям. Фото: Алексей Кунилов.

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило новый порядок приёма студентов в вузы. Они вступят в силу с 2021-2022 учебного года.

Как говорится в сообщении на сайте министерства, новые правила составлялись с акцентом на расширение возможностей вузов по приёму абитуриентов на обучение. В частности, со следующего учебного года появится возможность проведения расширенного единого конкурса по нескольким родственным специальностям. Это позволит отобрать абитуриентов по наиболее широкому кругу образовательных программ, а уже после этого определить для них наиболее подходящий профиль после первого или второго курса.

Также вузам позволят устанавливать вступительные экзамены по нескольким предметам по желанию абитуриентов, например, по информатике или физике. При этом поступающий сможет предоставить результаты ЕГЭ по выбранному предмету. Для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального или высшего образования, вузы смогут самостоятельно устанавливать вступительные экзамены. Ранее перечень вступительных экзаменов должен был совпадать со вступительными абитуриентов, которые поступают в вуз на базе среднего профессионального образования.

Кроме того, руководство вузов будет самостоятельно решать, по какому количеству специальностей абитуриент вправе проходить конкурс - от 2 до 10. Сейчас абитуриенты могут проходить конкурс не более чем на 3 специальности одновременно. Подача документов для поступления в вуз в электронном формате становится обязательным способом для всех высших учебных заведений России. Напомним, что в нынешнем году такой формат подачи документов был определён в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Минобрнауки зафиксирует механизм заполнения свободных мест по дополнительному конкурсу. Отмечается, что сейчас подобный инструмент отсутствует, в связи с чем даже после "второй волны" зачислений в вузах оставались свободные места, куда не могли зачислить других абитуриентов из конкурсных списков. Помимо этого в обновлённых правилах говорится, что конкурсные списки будут обновляться вузами ежедневно не менее 5 раз в день.

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