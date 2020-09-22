В Тавде построят садик по поручению губернатора

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл рабочую встречу с мэром Тавды Виктором Лачимовым, сообщил областной департамент информполитики. Речь шла о наиболее острых проблемах муниципалитета.

Как выяснилось, в этом году в Тавде пришлось закрыть один из детских садов (по улице Красногвардейской). Здание садика, построенное ещё в 1936 году, было признано аварийным. В связи с этим на территории резко выросла очередь детей на путёвки в дошкольные образовательные учреждения. Глава региона поручил мэру рассмотреть вопрос о разработке проекта нового садика на 130 мест.

Сам Виктор Лачимов в беседе с «Облгазетой» сообщил, что проект не придётся делать с нуля. Решено использовать один из типовых вариантов здания (ранее применялся в Артёмовском), но он будет адаптирован к территории Тавды.

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