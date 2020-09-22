В Свердловской области некоторые классные руководители получат в сентябре прибавку к зарплате по 16 тысяч рублей

С 2020/2021 учебного года труд классного руководителя в России признали достойным дополнительной оплаты. Фото: Галина Соловьёва

В новом учебном году в России появились доплаты за классное руководство. Наконец-то в правительстве признали, что школа не только даёт знания, но и воспитывает. И эту воспитательную роль прежде всего выполняют классные руководители — как правило, «классные мамы». «Классные папы» тоже встречаются, но реже. За один класс руководства теперь положено по 5 тысяч рублей федеральной доплаты. Однако министерство образования и молодёжной политики Свердловской области рекомендует оставить и региональные надбавки, размер которых – до 3 тысяч рублей.

На днях Министерство просвещения РФ выпустило разъяснения по надбавкам для педагогов за классное руководство. Документ, опубликованный на сайте Минпросвещения, даёт ответы, кому и за что положена эта новая выплата. Так, за два классных руководства следует выплачивать дважды по 5 тысяч рублей. Но если один учитель ведёт больше, чем два класса, то свыше 10 тысяч рублей он получить не сможет. Педагоги говорят, что это верно: качественно трудиться больше, чем на двух классах, не получится, а нечестные люди могут воспользоваться нововведением и заниматься приписками.

Кроме того, в документе говорится, что все региональные выплаты, существовавшие прежде, должны быть сохранены. В Свердловской области, как «ОГ» сообщили в региональном минобразования, такие выплаты классным руководителям составляли прежде до 3 тысяч рублей. Правда, общего правила по их выплатам нет — есть только рекомендации, а каждый муниципалитет и школа вопрос регулируют сами.

Но если учитель прежде за два классных руководства получал по 3 тысячи рублей за каждый, да теперь к ним добавятся федеральные выплаты, то размер его надбавки за воспитательную работу составит 16 тысяч рублей.

– У нас в школе классные руководители в последние годы получали за свою работу из расчёта по 200 рублей на ученика в месяц, – рассказывает «ОГ» заведующий Усть-Манчажским филиалом Азигуловской средней школы Дамир Каюмов. – Школа малокомплектная, классы небольшие — примерно по 10–15 человек. Эти доплаты совершенно точно остаются по крайней мере до конца года.

Всего в Усть-Манчаже – девять классов, а классных руководителей только восемь. Учитель музыки Рузалина Альбертовна Зинурова ведёт сразу два класса – 7-й и 8-й. Завфилиалом Дамир Каюмов признаётся: оба проблемные, и никто их брать на руководство не хотел. Рузалине Альбертовне вверили их как молодому специалисту: мол, сил у вас много, справитесь. Пришлось Рузалине Альбертовне справляться. Теперь от государства за все потраченные нервы и силы ей будет награда: плюсом к зарплате 10 тысяч, не считая привычных 2 тысяч рублей. У неё в 7-м классе 7 ребят и в 8-м – ещё 3 ученика, итого 10. За каждого она в месяц получала по 200 рублей – это 2 тысячи рублей за всё классное руководство. Справедливо.

– Хотели было тем учителям, кто ведёт по два класса, выплачивать 5 тысяч рублей только один раз, но профсоюз вступился за коллег, и заработанные выплаты удалось отстоять, – признаётся Дамир Каюмов. – Бумажной отчётности в этом случае больше в два раза, классных часов, собраний нужно проводить больше, да и участвовать в школьных мероприятиях сложнее. К тому же, пока этих дополнительных выплат не было, многие уклонялись от классного руководства: труда с детьми много, но оплачивался он низко.

Отметим, в расчётном листе части оплаты классного руководства – федеральная и региональная – должны быть прописаны отдельными строчками. Это позволит избежать обмана учителей. Минпросвещения обращает внимание: не допускается снижение размеров индексации зарплаты, отмена или снижение коэффициентов и других стимулирующих выплат.

В школе №25 Верхней Пышмы оставили и стимулирующие выплаты, и коэффициенты, которые прежде учитывались при расчёте зарплаты.

– Всем классным руководителям 52 классов дополнительные 5 тысяч рублей за сентябрь начислили, – говорит директор школы №25 Верхней Пышмы Лариса Разумная. – Учитель начальных классов Ольга Николаевна Лобза ведёт два третьих класса в разных сменах, так что получит 10 тысяч рублей.

Кстати Из федерального бюджета на выплаты за классное руководство Свердловской области в 2020 году выделено 754,8 миллиона рублей.