Сроки приёма заявлений в первый классс сдвигаются

В школу по-прежнему будут брать детей не младше 6,5 лет и не старше 8 лет. Фото: Павел Ворожцов

Минпросвещения РФ изменило порядок приёма детей в школы. Заявления в первый класс в 2021 году начнут принимать не с 1 февраля, а с 1 апреля.

Новые правила касаются детей, которые живут в домах, "прикреплённых" к школе, или имеют право на первоочередной или преимущественный приём. Последнее есть у тех, кто проживает в одной семье или поступает в школу, в которой уже учатся его братья или сёстры. Акт о закреплении школы за микрорайоном должен издаваться муниципалитетом не позднее 15 марта.

Приём документов будет завершаться, как и обычно, 30 июня. В течение трёх рабочих дней после этого директора издадут приказы о зачислении.

Для детей, не проживающих на закреплённой территории, запись в первый класс начнётся с 6 июля (обычно с 1 июля) и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее чем до 5 сентября. Приказ с соответсвующими изменениями подписан министерством.

В школу по-прежнему будут брать детей не младше 6,5 лет и не старше 8 лет. Раньше или позже ребёнка могут записать в первый класс по письменному заявлению родителей и разрешению учредителя учебного учреждения.