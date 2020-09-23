Лучше всех татарскому в России учат в Артинском районе

Дамир Гаптулянович Каюмов более 20 лет учит детей татарскому языку – с тех пор, как вернулся в родную деревню после окончания Казанского государственного университета Фото: Алексей Кунилов

Сегодня на Среднем Урале около 30 школ, где дети изучают свой родной язык, кроме русского, – татарский, марийский и мансийский. Столько же и учителей, которые ведут занятия по родному языку. Впервые за последние десятилетия победителем профессионального федерального конкурса среди учителей родного языка стал педагог из Свердловской области — Дамир Каюмов из деревни Усть-Манчаж Артинского района.

«ОГ» два года назад рассказывала о Дамире Каюмове в публикации о школьнице – лучшем знатоке татарского языка в России. Тогда ученица Дамира Гаптуляновича восьмиклассница Диана Мунирова стала призёром Межрегиональной олимпиады по татарскому языку и литературе, и это стало поводом для командировки в дальнее селение у подножия Уральских гор. Исторически Усть-Манчаж — татарская деревня, так что абсолютное большинство деревенских жителей татарский знают с рождения. И естественно, что в местной школе этому предмету уделяется нужное внимание: в расписании два урока в неделю — татарский язык, ещё один — татарская литература.

Дамир Гаптулянович свой победный урок в Казани на Всероссийском конкурсе учителей татарского языка проводил как раз по родной литературе.

– Из списка тем мы должны были выбрать свою, я на примере произведения Аяза Гилязева «В пятницу вечером…» разбирал с 10-м классом многопрофильной полилингвальной гимназии №180 Советского района Казани проблему вечных ценностей, – рассказал «ОГ» Дамир Гаптулянович. – Ученики мне здорово помогли — и язык знают хорошо, и анализировали текст грамотно, и рассуждают по-взрослому. Хотя на знакомство с классом перед уроком дали всего 15 минут — конечно, когда ведёшь занятие у чужих детей, это усложняет задачу.

Кстати В конкурсе «Лучший учитель татарского языка и литературы» в 2020 году приняли участие 237 учителей из Татарстана и 23 педагога из 12 регионов России. В финал вышли 32 педагога. Наряду с Дамиром Каюмовым, победителем среди учителей татарского в регионах России, первое место среди педагогов Татарстана заняла учитель казанской школы № 18 Альбина Яруллина. Оба обладателя первого места получили в награду, кроме диплома и статуэтки, премию – по 150 тысяч рублей.

Кроме открытого урока, педагоги должны были провести мастер-класс и прочесть лекцию по итогам своей педагогической деятельности. Дамир Каюмов рассказывал, что больше всего в работе с детьми уделяет внимание духовно-нравственному воспитанию.

– Мы провели анкетирование среди учеников нашей школы и выяснили, что они на первое место ставят обладание материальными ценностями — хотят заполучить новый айфон, крутую машину или двухэтажный коттедж, – поясняет Дамир Гаптулянович. – Никто не поставил на первое место по важности свою семью, и это настоящая беда. Конечно, ответственны за подобное взрослые: срочно надо перестраивать воспитание детей, поскольку перевёрнутая система ценностей способна привести общество к катастрофе.

Для Дамира Каюмова это не просто слова — он вместе с женой Алиной семь лет назад взял на воспитание четверых приёмных детей. Свои-то родные сын и дочь повзрослели, улетели из дома, создали собственные семьи… Дамир Гаптулянович с женой отправились на учёбу в школу приёмных родителей в Арти (приходилось всё время ездить за 26 километров), сдали экзамены, как положено, и взяли первую дочку — Настю. Теперь она уже учится в Казани на переводчика арабского языка — Дамир Гаптулянович отлично подготовил её к поступлению. Следом в семье появились младшие Даша, Миша и Борис — теперь они учатся в 7, 8 и 9-м классах.

Приёмные дети поначалу не знали на татарском ни слова. А теперь — отличники по этим предметам, не раз становились победителями олимпиад по татарскому языку и литературе.

– Из современных семей уходит разговор, гаджеты вытесняют общение. Наш секрет – дома говорим много и, в основном, на татарском, – признаётся Дамир Гаптулянович.