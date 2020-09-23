Знака «Горячее сердце» в этом году удостоены 5 свердловчан

В министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области наградили юных свердловчан, ставших лауреатами нагрудного знака «Горячее сердце». Каждый из них совершил, без преувеличения, подвиг, спасая в критической ситуации человеческие жизни. Самому младшему на тот момент было 10 лет, самому старшему – 17.
В числе награждённых – пять мальчишек: Дмитрий Апресов из Дегтярска, Кирилл Гольцов и Константин Журавлёв из Сысерти, Сергей Жуликов из Ревды и Дмитрий Хмелин из посёлка Рефтинский. Правда, из-за коронавирусной инфекции на награждение приехали только трое из них. Нагрудные знаки «Горячее сердце» и дипломы вручил им заместитель министра образования и молодёжной политики области Юрий Зеленов.
СПРАВКА «ОГ»
«Горячее сердце» – одна из акций Фонда социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева. Основной целью инициативы является чествование и выражение признательности детям, проявившим неравнодушие и совершившим героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям.
За 7 лет знаком «Горячее сердце» награждены 1 020 ребят. В 2020 году этой награды в России удостоены 175 юных героев, семь из них – посмертно.
Не растерялся на пожаре
С одним из героев мы уже встречались в январе этого года: тогда пятнадцатилетнему Сергею Жуликову, учащемуся Ревдинского многопрофильного техникума как отличившемуся на пожаре вручили награду от Российского союза спасателей. Он действительно сумел организовать спасение из огня нескольких людей – своих сестры и брата, а также бабушки и деда.
Пожар в деревянном доме на окраине Ревды случился ночью 3 января 2019 года. Разбудил Сергея младший брат Кирилл, заподозривший неладное. В окне уже мелькали всполохи пламени, бросились к дверям – там уже бушевало пламя. Сергей принял единственно правильное решение – спасать всех через окно.
– Я взял сестру, брата, побежали к окошку, помог сестре вылезти через него наружу, брат выбрался сам, – рассказывает Сергей Жуликов.
Потом в дыму он прошёл в комнату, где спали старики, начал будить деда, в это время услышал крик бабушки, оглянулся и увидел, что на той уже горит пижама, стал сбивать пламя. В итоге им всё же удалось выбраться из горящего дома. Потом Сергей помогал в тушении пожарным, указал, где находится газовый баллон. Но беда всё же настигла семью после пожара: на другой день от ожогов умерла бабушка, почти через месяц – ушёл и дед.
– Многие говорят, что время лечит, но мне до сих пор кажется, что это произошло со мной словно вчера, – признался Сергей.
Трагедия оказала влияние и на выбор его жизненного пути: юноша твёрдо решил после службы в армии идти в МЧС.
Спасли умирающего человека
Среди награждённых Костя Журавлёв оказался самым юным. В июле прошлого года ему было 10 лет, когда, гуляя в лесу со своим пятнадцатилетним другом Кириллом Гольцовым, они заметили в траве окровавленного мужчину без сознания.
– Мы сначала очень перепугались, он лежал в крови, и нам хотелось просто убежать, – вспоминает Костя Журавлёв. – Но потом решили позвать кого-нибудь на помощь.
Ребята побежали к дороге, стали тормозить проезжающие машины. Водитель одной из них остановился и вызвал скорую. Пострадавшего увезли в больницу.
– Когда сын рассказал мне об этой истории, я сначала не поверила, думала, фантазирует, – говорит мама Кости Наталья Журавлёва. – А потом меня вызвали в следственный комитет. Оказалось, что всё серьёзно. Если бы ребята не позвали на помощь, тому мужчине, как говорят врачи, оставалось жить часа два. Накануне его сильно избили и вывезли в лес за городскую окраину умирать.
Вытащил из воды незнакомую девчонку
Не может не вызывать восхищения и то, что совершил другой юный герой, Дмитрий Апресов. В ноябре прошлого года он с другом гулял возле пруда. В это время года неокрепший лёд на водоёмах тянет детишек, словно магнитом. Вот и тогда кроме них на льду оказались две девочки. Одна из них решила проверить лёд на прочность и тут же оказалась в ледяной воде.
– Момента, когда она провалилась, я не видел, услышал только крик о помощи, – рассказывает Дмитрий Апресов.
Четырнадцатилетний мальчик не побоялся броситься на помощь. Подбежав к краю полыньи, лег на лёд и протянув девочке руку, стал тянуть.
– Сразу ощутил, как мой вес прибавился, – рассказывает он. – Лёд не выдержал, и я тоже оказался в воде.
Но парень не растерялся, упёрся локтями в лёд, создав тем самым опору для девочки, – это помогло ей выбраться из воды. Потом смог вылезти на лёд и сам. В декабре прошлого года награду Диме в Москве вручал лично глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
– Дима себя героем не считает, он говорит, что так на его месте поступил бы каждый. Но одноклассники им гордятся, – сказала его мама Лидия Апресова.
А ещё рассказала о том, что сын хочет стать лётчиком.
Похожий геройский поступок совершил и ещё один лауреат премии «Горячее сердце» Дмитрий Хмелин. Он спас из ледяной воды мальчика. Но Дима не смог приехать на награждение.
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- Опубликовано в №178 от 24.09.2020