Знака «Горячее сердце» в этом году удостоены 5 свердловчан

Каждое награждение знаком «Горячее сердце» заносится в Почётную книгу этой инициативы. Фото: Алексей Кунилов

В министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области наградили юных свердловчан, ставших лауреатами нагрудного знака «Горячее сердце». Каждый из них совершил, без преувеличения, подвиг, спасая в критической ситуации человеческие жизни. Самому младшему на тот момент было 10 лет, самому старшему – 17.

В числе награждённых – пять мальчишек: Дмитрий Апресов из Дегтярска, Кирилл Гольцов и Константин Журавлёв из Сысерти, Сергей Жуликов из Ревды и Дмитрий Хмелин из посёлка Рефтинский. Правда, из-за коронавирусной инфекции на награждение приехали только трое из них. Нагрудные знаки «Горячее сердце» и дипломы вручил им заместитель министра образования и молодёжной политики области Юрий Зеленов.

СПРАВКА «ОГ» «Горячее сердце» – одна из акций Фонда социально-культурных инициатив, который возглавляет Светлана Медведева. Основной целью инициативы является чествование и выражение признательности детям, проявившим неравнодушие и совершившим героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям. За 7 лет знаком «Горячее сердце» награждены 1 020 ребят. В 2020 году этой награды в России удостоены 175 юных героев, семь из них – посмертно.

Не растерялся на пожаре

С одним из героев мы уже встречались в январе этого года: тогда пятнадцатилетнему Сергею Жуликову, учащемуся Ревдинского многопрофильного техникума как отличившемуся на пожаре вручили награду от Российского союза спасателей. Он действительно сумел организовать спасение из огня нескольких людей – своих сестры и брата, а также бабушки и деда.

Пожар в деревянном доме на окраине Ревды случился ночью 3 января 2019 года. Разбудил Сергея младший брат Кирилл, заподозривший неладное. В окне уже мелькали всполохи пламени, бросились к дверям – там уже бушевало пламя. Сергей принял единственно правильное решение – спасать всех через окно.

– Я взял сестру, брата, побежали к окошку, помог сестре вылезти через него наружу, брат выбрался сам, – рассказывает Сергей Жуликов.

Потом в дыму он прошёл в комнату, где спали старики, начал будить деда, в это время услышал крик бабушки, оглянулся и увидел, что на той уже горит пижама, стал сбивать пламя. В итоге им всё же удалось выбраться из горящего дома. Потом Сергей помогал в тушении пожарным, указал, где находится газовый баллон. Но беда всё же настигла семью после пожара: на другой день от ожогов умерла бабушка, почти через месяц – ушёл и дед.

– Многие говорят, что время лечит, но мне до сих пор кажется, что это произошло со мной словно вчера, – признался Сергей.

Трагедия оказала влияние и на выбор его жизненного пути: юноша твёрдо решил после службы в армии идти в МЧС.

Сергей Жуликов вывел членов своей семьи из пылающего дома. Фото: Алексей Кунилов

Спасли умирающего человека

Среди награждённых Костя Журавлёв оказался самым юным. В июле прошлого года ему было 10 лет, когда, гуляя в лесу со своим пятнадцатилетним другом Кириллом Гольцовым, они заметили в траве окровавленного мужчину без сознания.

– Мы сначала очень перепугались, он лежал в крови, и нам хотелось просто убежать, – вспоминает Костя Журавлёв. – Но потом решили позвать кого-нибудь на помощь.

Ребята побежали к дороге, стали тормозить проезжающие машины. Водитель одной из них остановился и вызвал скорую. Пострадавшего увезли в больницу.

– Когда сын рассказал мне об этой истории, я сначала не поверила, думала, фантазирует, – говорит мама Кости Наталья Журавлёва. – А потом меня вызвали в следственный комитет. Оказалось, что всё серьёзно. Если бы ребята не позвали на помощь, тому мужчине, как говорят врачи, оставалось жить часа два. Накануне его сильно избили и вывезли в лес за городскую окраину умирать.

Константин Журавлёв не прошёл мимо погибающего в лесу мужчины. Фото: Алексей Кунилов

Вытащил из воды незнакомую девчонку

Не может не вызывать восхищения и то, что совершил другой юный герой, Дмитрий Апресов. В ноябре прошлого года он с другом гулял возле пруда. В это время года неокрепший лёд на водоёмах тянет детишек, словно магнитом. Вот и тогда кроме них на льду оказались две девочки. Одна из них решила проверить лёд на прочность и тут же оказалась в ледяной воде.

– Момента, когда она провалилась, я не видел, услышал только крик о помощи, – рассказывает Дмитрий Апресов.

Четырнадцатилетний мальчик не побоялся броситься на помощь. Подбежав к краю полыньи, лег на лёд и протянув девочке руку, стал тянуть.

– Сразу ощутил, как мой вес прибавился, – рассказывает он. – Лёд не выдержал, и я тоже оказался в воде.

Но парень не растерялся, упёрся локтями в лёд, создав тем самым опору для девочки, – это помогло ей выбраться из воды. Потом смог вылезти на лёд и сам. В декабре прошлого года награду Диме в Москве вручал лично глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

– Дима себя героем не считает, он говорит, что так на его месте поступил бы каждый. Но одноклассники им гордятся, – сказала его мама Лидия Апресова.

А ещё рассказала о том, что сын хочет стать лётчиком.

Похожий геройский поступок совершил и ещё один лауреат премии «Горячее сердце» Дмитрий Хмелин. Он спас из ледяной воды мальчика. Но Дима не смог приехать на награждение.

Дмитрий Апресов, рискуя жизнью, спас из ледяной воды ребёнка. Фото: Алексей Кунилов

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