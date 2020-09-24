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Общество / Образование
24 сентября 2020, 07:44

В общежитии УрФУ закрыли этаж из-за коронавируса

Студенты идут в главный корпус УрФУ

Это не первый случай коронавируса, выявленный в Уральском федеральном университете. Фото: Галина Соловьёва

В студенческом общежитии №11 на Коминтерна выявлен заражённый COVID-19. Из-за него изолированы все контактные лица и целый этаж.

Заразившийся студент госпитализирован.

"Все контактировавшие с ним и проживающие на одном этаже изолированы. В корпусе - на всех этажах и в местах общего пользования - проведена дополнительная санитарная уборка", - говорится в сообщении в телеграм-канале УрФУ.

Добавим, что общежитие №11 в Екатеринбурге предназначено для размещения около 600 студентов. Обычно в него селят учащихся ИРИТ-РтФ (институт радиоэлектроники и информационных технологий -РтФ) и УГИ (уральский гуманитарный институт).

Это не первый случай коронавируса, выявленный в Уральском федеральном университете. Так, на прошлой неделе стало известно, что на дистант из-за COVID-19 перевели некоторые группы филологов и психологов.

Ранее заражённый коронавирусом был выявлен также в общежитии УрФУ на Комсомольской.

В последний месяц в Свердловской области ежедневно выявляют около 120 заразившихся COVID-19. Чаще всего половина случаев приходится на Екатеринбург. В регионе уже 28 168 инфицированных свердловчан.

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