В России запускается горячая линия по ВПР-2020

Ученики и их родители могут присылать вопросы, касающиеся проверочных работ, а также сообщения о нарушениях и проблемах при проведении ВПР. Фото: Алексей Кунилов.

Рособрнадзор запускает горячую линию, посвящённую всероссийским проверочным работам. Она будет доступна до 12 октября.

По информации на сайте надзорного ведомства, ученики и их родители могут присылать вопросы, касающиеся проверочных работ, а также сообщения о нарушениях и проблемах при проведении ВПР на электронную почту vpr_info@obrnadzor.gov.ru. Все письма будут отработаны специалистами Рособрнадзора.

Отмечается, что горячая линия была создана в целях защиты прав обучающихся, а также для прозрачности самого процесса проведения ВПР.

Напомним, всероссийские проверочные работы в 2020 году проходят в 85 регионах страны в период с 14 сентября по 12 октября. Для пятых - восьмых классов проверочные работы являются обязательными, а для девятиклассников - проводятся по решению учебного заведения. Всего в этом году ВПР пишут порядка 6 млн учеников.

Добавим, что в Свердловской области итоги ВПР-2020 будут подведены к началу ноября.