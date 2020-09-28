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Общество / Образование
28 сентября 2020, 15:31

В Екатеринбурге на дистант частично перешли 46 школ и 19 детсадов

детский сад

В Екатеринбурге на дистант частично перешли 46 школ и 19 детсадов. Фото: Галина Соловьева.

Департамент образования администрации Екатеринбурга обновил данные по классам в школах и группам в детсадах, которые переведены на дистанционное обучение. Причинами, как и на прошлой неделе, стали COVID-19 и ОРВИ.

По данным на 28 сентября, в связи с выявленными случаями коронавирусной инфекции на дистант перешли 54 класса в 31 школе и 6 групп в 6 детсадах. Кроме того, с сегодняшнего дня на 14 дней закрыт детский сад № 265. У четырёх сотрудников подозрение на COVID-19.

Также в связи с ОРВИ на дистанте 20 классов в 15 школах и 13 групп в 13 детсадах.

Напомним, неделей ранее в уральской столице из-за коронавируса и ОРВИ на дистант переводили 198 классов в 72 школах, закрывали 15 групп в 12 детских садах.

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Областная газета Свердловской области

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