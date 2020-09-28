Здоровье каждого ученика на входе в школу теперь контролируют. Фото: Галина Соловьёва

На карантин на Среднем Урале высажены 621 класс в школах плюс 121 группа в детсадах. Но не надо думать, будто детей отправили учиться домой из-за коронавируса: часто причина карантина — банальные ОРЗ. Из-за контакта с больными новым коронавирусом санитарные врачи закрыли лишь половину.

По правилам, коллектив закрывают на карантин, если заболевают 25 процентов от количества детей.

– В классе моей старшей дочери по списку 29 человек, на прошлой неделе в школу вместо 29 пришли всего 18 учеников, остальные простыли, – рассказывает мама ученицы 7-го класса лицея №130 Екатеринбурга Анна Попова. – На неделю ребят отправили по домам, пришлось учиться дистанционно.

Действительно, осенью, когда дети с каникул возвращаются в школы, на Среднем Урале всегда начинается подъём заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Но такого массового вывода на карантин классов прежде не было, поскольку худо-бедно болеющие дети уроки посещали. Не секрет, что порой родители и с небольшой температурой ребёнка на занятия могли отправить, и чуть-чуть подкашливающего, и с насморком…

– Дети школьного возраста в течение учебного года несколько раз переносят острые респираторные заболевания, – говорит главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова. – Некоторые из этих заболеваний протекают остро, с высоким подъёмом температуры, а другие — более сглаженно и могут проявиться лишь насморком или першением в горле.

Родители признаются, что на лёгкие недомогания прежде даже и внимания не обращали: как говорится, насморк с лечением проходит через семь дней, а без лечения — за неделю. И в прежние, докоронавирусные, времена детям такие симптомы учиться в школе никак не мешали. Но нынче-то всё стало по-другому.

На входе школьников встречает прибор по измерению температуры. Дежурные учителя присматриваются к детям: вдруг у кого-то есть признаки болезни? Симптомы коронавируса очень напоминают обычное ОРЗ и ОРВИ, так что если кто-то из детей на уроках покашлял, то завтра он в школу уже не придёт. Родителям звонят классные руководители и просят обратиться в больницу. Да и сами мамы внимательнее к детям, даже с обычным насморком ведут своих чад к врачу. В этом и причина такого официального увеличения больных среди школьников.

В Управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области вчера сообщили, что в регионе за неделю с 21 по 27 сентября зарегистрировано 28 375 случаев заболевания ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога на 10,6 процента. Однако на 21 процент ниже уровня прошлой недели – санитарные врачи отметили снижение заболеваемости.

Так, в Екатеринбурге на дистанционном обучении остались всего 19 групп в 19 детских садах и 74 класса в 46 школах, тогда как неделю назад на карантине находились 15 групп в 12 детсадах и 198 классов в 72 школах.

На уроки ученики теперь приходят после тщательного контроля температуры и самочувствия – только абсолютно здоровые. Фото: Галина Соловьёва

КСТАТИ Санитарные врачи проводят мониторинг – анализируют, какая именно инфекция вызывает ОРЗ. В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области за неделю обследованы 64 человека. Выяснилось, что пока причина заболеваний – не грипп. Тем временем в Свердловской области уже 985 тысяч человек привились от гриппа, это 23,6 процента населения региона.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №181 от 29.09.2020 под заголовком «На карантине»