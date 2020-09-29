В Свердловской области не планируют продлевать школьные каникулы. Фото: Галина Соловьёва.

В отличие от Москвы, где уже объявили о двухнедельном отдыхе для учащихся, на Среднем Урале не планируют продлевать школьные каникулы. Такое заявление сделал замгубернатора Свердловской области Павел Креков в ходе сегодняшнего брифинга.

По его словам, "темпы роста заболеваемости в Москве кратно выше тех темпов, которые наблюдаем мы". Он отметил, что в регионе нет никаких оснований для того, чтобы объявлять карантин.

"Говоря о школьном карантине либо о дополнительных каникулах, мы будем рассматривать конкретную ситуацию. Если она будет стабильной, то мы благополучно будем продолжать учёбу. Если всё-таки она будет другой в силу ряда обстоятельств, то тогда мы будем рассматривать другие меры", – рассказал он, подчеркнув, что на данный момент, такого рода меры не рассматриваются.

Напомним, как ранее сообщала "Областная газета", в школах Москвы продолжительность осенних каникул, обычно длящихся одну неделю, увеличили до 14 дней. Отдыхать дети будут с 5 по 18 октября.

Добавим, по имеющимся данным на карантин в Свердловской области отправлен 621 класс в школах плюс 121 группа в детсадах. Причинами перевода на дистанционное обучение, как и на прошлой неделе, стали COVID-19 и ОРВИ.

За последние сутки в Москве выявлено 2,3 тысячи заболевших коронавирусом. В Свердловской области - 143.

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