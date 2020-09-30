Первой на «огневую позицию» вышла директор Берёзовского КЦСОНа Римма Насимова. Фото: Борис Иванов

В посёлке Старопышминск на базе старопышминского спортивно-технического центра «Стрельбище» ДОСААФ, что недалеко от Берёзовского, открыли секцию по стрельбе из арбалета для людей старшего возраста.

– Наши пенсионеры – народ активный, иной раз в рамках туристического слёта и из пневматических винтовок стреляют. Умение стрелять – навык не лишний, так что когда нам предложили создать секцию стрельбы из арбалета с регулярными занятиями, мы охотно согласились, – рассказывает «Облгазете» директор Комплексного центра социального обслуживания населения Берёзовского Римма Насимова.

Занятия арбалетной стрельбой позволят людям в возрасте не просто проявить себя и восполнить потребность в общении, которого многим в последнее время так не хватает из-за коронавируса, но и улучшить своё здоровье. Такая стрельба помогает развивать мышцы рук, исправлять осанку и тренировать зрение.

– Первое занятие по арбалетной стрельбе мы уже провели, – говорит Римма Насимова. – Попробовать себя в этом деле захотели многие пенсионеры, ведь им, несмотря на нынешние эпидемиологические условия, хочется активно жить, что они и пытаются делать. Конечно, с соблюдением всех профилактических мер. Это новое направление явно добавит красок и эмоций в их жизнь. Но так как пока действуют ограничения из-за коронавируса, мы набрали только две группы по пять человек до 65 лет.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №183 от 01.10.2020 под заголовком "Свердловских пенсионеров научат стрелять из арбалета".