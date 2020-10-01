Новый глава департамента образования Екатеринбурга вступит в должность 5 октября

Во Дворце молодёжи подтвердили переход директора учреждения Константина Шевченко на пост главы департамента образования Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов.

Во Дворце молодёжи подтвердили переход директора учреждения Константина Шевченко на пост главы департамента образования Екатеринбурга. Он вступит в должность 5 октября.

Как сообщили "Областной газете" в отделе по связям с общественностью и информационному сопровождению Центра дополнительного образования детей Свердловской области "Дворец молодёжи", соответствующее постановление уже подписано, однако документ ещё официально не опубликован.

"Конечно, чувства коллектива противоречивы. С одной стороны, грустно расставаться с таким руководителем! Константин Валерьевич смог организовать настоящую команду единомышленников, он лидер и стратег, идти с которым по пути — профессиональное удовольствие. [...] С другой стороны, конечно, мы все рады за него и понимаем, что теперь он будет осваивать новое направление", - рассказывают во Дворце молодёжи.

Сотрудники учреждения надеются на совместные проекты со школами Среднего Урала. Константин Шевченко проработал на должности директора Дворца молодёжи более 10 лет.

Официально имя нового главы департамента образования пока не называется. При этом нового директора Дворца молодёжи представят в пятницу, 2 октября.

Фото: сайт администрации Екатеринбурга

Напомним, что предыдущий руководитель департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева была назначена на должность вице-мэра по социальной политике. Она возглавляла департамент с 2016 года.