Более 23 тысяч свердловских учителей получат доплаты за классное руководство

Более 23 тысяч свердловских учителей получат доплаты за классное руководство. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области все педагоги государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений получат свою первую ежемесячную доплату за классное руководство до Дня учителя, 5 октября. Её размер составляет 5 000 рублей.

Дополнительная выплата была введена с 1 сентября. Её получателями являются более 23 тысяч свердловских педагогов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

На осуществление выплат до конца текущего года из федерального бюджета на Средний Урал уже поступило порядка 755 миллионов рублей. Ежемесячно на эти цели будет тратиться по 188,7 миллиона рублей.

Федеральные выплаты будут перечисляться дополнительно к региональной доплате за классное руководство. Размер вознаграждения из областного бюджета составляет порядка 3 тысяч рублей в месяц за класс.

Как рассказал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, министерство ежедневно контролирует перечисление выплат. Он также отметил, что в случае, если один педагог ведёт два класса, ему полагается двойная выплата.

При этом известно, что за два класса и более один педагог может получить не более двух выплат по 5 000 рублей.

Вопросы, связанные с осуществлением доплат педагогам можно задать по номеру "горячей линии", созданной в министерстве, 8 (343) 312-00-04 (доб. 050)

Напомним, что с иницитивой о ежемесячных допвыплатах учителям ранее выступил Президент РФ Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному собранию. Правительство России сообщило о выделении дополнительных средств на доплаты за классное руководство. В этом году на эти цели направят почти 25 млрд рублей из федерального бюджета. Затем планируется ежегодно выделять около 73,5 млрд. Получателями станут свыше 810 тысяч педагогов.

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