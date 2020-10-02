В Свердловской области выявили ещё 164 случая заражения коронавирусом

Ещё 164 факта заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 164 факта заражения коронавирусом выявили в Свердловской области. Общее число подтверждённых диагнозов в регионе достигло 29 475.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, новые случаи инфицирования зарегистрированы в Екатеринбурге (+88), Артёмовском, Асбесте, Белоярском ГО, Бисерти, Верхней Пышме, Верхней Салде, Горноуральском ГО, Ирбите и Ирбитском районе, Каменске-Уральском и Каменском районе, Качканаре, Красноуральске, Красноуфимском районе, Краснотурьинске, Нижней Туре, Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Новой Ляле, Первоуральске, Рефтинском, Слободо-Туринском районе и Серове.

В настоящее время в тяжёлом состоянии пребывают 100 свердловчан с COVID-19, 45 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. 556 граждан находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

За последние 24 часа из больниц выписались 89 уральцев. За весь период пандемии свердловские врачи смогли поставить на ноги 21 967 человек.

Также сегодня стало известно о двух новых случаях смерти от коронавируса. Всего жертвами этого заболевания на Среднем Урале стали 607 человек, сообщает региональный оперштаб.

Напомним, накануне в Свердловской области было выявлено 157 случаев коронавируса.

Ранее "Областная газета" сообщала о том, что заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и министр здравоохранения региона Андрей Карлов поставили прививки от коронавирусной инфекции.