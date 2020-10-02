Константин Шевченко возглавит департамент образования Екатеринбурга

Константин Шевченко 10 лет руководил Дворцом молодёжи. Фото: Алексей Кунилов

5 октября Константин Шевченко приступит к руководству департаментом образования уральской столицы.

Предыдущий руководитель департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева была назначена на должность вице-мэра Екатеринбурга по социальной политике. Она возглавляла департамент с 2016 года.

Константин Шевченко в 1999 году окончил Уральский государственный профессионально-педагогический университет. Был директором Дворца молодёжи последние 10 лет, до этого возглавлял Уральский колледж строительства и архитектуры.

За время его руководства Дворцом молодёжи эта структура дополнительного образования Свердловской области приросла федеральным проектом «Кванториумов» и » IT-Кубов» – центров в регионе, где школьники бесплатно учатся в комфортных условиях по инженерным направлениям на современном оборудовании.

Вместо Шевченко исполнять обязанности директора Дворца молодёжи станет Александр Слизько. Он с 2018 года на посту заместителя директора по проектной деятельности занимался реализацией мероприятий по национальному проекту «Образование», среди которых было, например, создание Дворца технического творчества – структурного подразделения Дворца молодёжи в Верхней Пышме.

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