Темы дня

Общество / Образование
2 октября 2020, 18:27

Константин Шевченко возглавит департамент образования Екатеринбурга

Константин Шевченко

Константин Шевченко 10 лет руководил Дворцом молодёжи. Фото: Алексей Кунилов

5 октября Константин Шевченко приступит к руководству департаментом образования уральской столицы.

Предыдущий руководитель департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева была назначена на должность вице-мэра Екатеринбурга по социальной политике. Она возглавляла департамент с 2016 года.

Константин Шевченко в 1999 году окончил Уральский государственный профессионально-педагогический университет. Был директором Дворца молодёжи последние 10 лет, до этого возглавлял Уральский колледж строительства и архитектуры.

За время его руководства Дворцом молодёжи эта структура дополнительного образования Свердловской области приросла федеральным проектом «Кванториумов» и » IT-Кубов» – центров в регионе, где школьники бесплатно учатся в комфортных условиях по инженерным направлениям на современном оборудовании.

Вместо Шевченко исполнять обязанности директора Дворца молодёжи станет Александр Слизько. Он с 2018 года на посту заместителя директора по проектной деятельности занимался реализацией мероприятий по национальному проекту «Образование», среди которых было, например, создание Дворца технического творчества – структурного подразделения Дворца молодёжи в Верхней Пышме.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №185 от 03.10.2020 
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.10.2020, 18:41 / Общество
С 3 октября в Екатеринбурге появится новая автобусная остановка
02.10.2020, 17:40 / Общество
Евгений Куйвашев передал больницам 28 машин скорой помощи
02.10.2020, 16:21 / Общество
В Екатеринбурге на месяц закроют проезд по улице Каширская
02.10.2020, 16:08 / Общество
В ТЦ и транспорте Екатеринбурга проходят проверки масочного режима по поручению губернатора
02.10.2020, 15:58 / Общество
Теперь официально: Константин Шевченко назначен главой департамента образования Екатеринбурга