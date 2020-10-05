Учитель биологии из Верхней Салды несколько лет выращивала саженцы для парков городского округа

Валентина Алексеевна по первому образованию учёный-агроном. Благодаря ей и её коллегам из городского совета ветеранов Верхнесалдинский ГО пополнился деревьями, цветами и кустарниками Фото: Из личного архива Валентины Зуевой

Валентина Зуева в Верхней Салде известна многим. Отличник народного просвещения, ветеран труда, кавалер ордена «Знак почёта», учитель-методист, она много лет преподавала биологию в школах города. Но кроме этого, Валентина Алексеевна – энтузиаст озеленения городского округа, эколог, садовод и селекционер.

Валентина Зуева родилась в Кировской области в многодетной семье. Окончила сельхозинститут в Кирове, получив специальность «учёный-агроном», а после этого – пединститут. Учительскую карьеру начала в Кировской области, но через несколько лет её брат уехал на работу в Верхнюю Салду, вслед за ним переехали родители, а вскоре и Валентина Алексеевна решила отправиться на Урал. Так, с конца 1950-х годов и до сегодняшних дней она живёт в Верхней Салде, изредка отлучаясь на несколько дней в Москву – к сыну и внуку. Много лет она преподавала биологию в школах Верхней Салды, в начале 90-х вышла на пенсию, но дело жизни её не отпускает.

Почти за три десятка лет Валентина Алексеевна организовала в городе несколько значимых экологических проектов, но одним из самых ярких стала секция экологов при городском совете ветеранов и школе №14 («Это моя родная школа,» – говорит о четырнадцатой заслуженный педагог.) Совет ветеранов Верхнесалдинского ГО начал свою работу по озеленению города в 2013 году. Ветеранской экологической секции директор школы Ирина Бурасова тогда выделила часть пришкольного участка, и работа закипела.

– Тогда на участке росли репейник и другие сорняки, – рассказывает Валентина Алексеевна. – Мы сделали делянки, чуть позже появились теплицы. Агроном предоставил нам оборудование. Из садов приносили пионы, флоксы, лилейник, их высаживали на участке.

В 2015 году секция поставила перед собой амбициозную задачу – в честь 70-летия Победы вырастить питомник древесных пород. Вместе с ветеранами в работу стали включаться школьники.

– Из семян выращивали кедрики, платановидные клёны, из желудей – дубки, – продолжает Валентина Алексеевна. – Назначен был руководитель участка, чтобы для школьников работа в питомнике засчитывалась как летняя практика.

Вскоре на участке появились не только молодые кедры и дубки, но даже голубые ёлочки. Сотни подросших саженцев были безвозмездно отданы в этом году в верхнесалдинские парки и скверы и для озеленения посёлков городского округа. Юные кедры отправились даже в кедровую рощу Нижней Салды.

Сейчас питомник опустел: как нам сообщили в городском совете ветеранов, все саженцы розданы и пока неизвестно, согласится ли школа, чтобы на её территории ветераны вновь стали выращивать из орешков и желудей благородные деревья.

Валентина Алексеевна, принимая поздравления с праздником, размышляет о том, какое ещё дерево можно вырастить из семян: в крайнем случае, для агрономических и селекционных открытий всегда есть сад.