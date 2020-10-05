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5 октября 2020, 16:03

Коронавирус добрался до 32 школ и 8 детсадов в Екатеринбурге

Девушке мереют температуру

В Минпросвещения РФ и Минобрнауки России речи о полном переходе на дистант образовательных учреждений пока не идёт. Фото: Галина Соловьёва

В столице Урала из-за коронавируса и ОРВИ на дистант переведены 54 класса в 35 школах. Кроме того, закрыты 29 групп в 25 детских садах.

На этой неделе число частично закрытых учреждений из-за COVID-19 превысило число закрытых школ и детсадов из-за ОРВИ.

Так, по информации на 5 октября, из-за заболевших коронавирусом на дистант переведены 51 класс в 32 школах Екатеринбурга и 10 групп в 9 детсадах. Из-за ОРВИ на карантин закрыты 3 класса в трёх школах и 19 групп в 17 детсадах, сообщили "Облгазете" в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

Напомним, что в начале прошлой недели на дистанте частично находились 46 школ и 19 детсадов.

Добавим, что с 21 сентября число заразившихся ОРВИ в Свердловской области начало снижаться. Одновременно с конца сентября в регионе растёт число заболевших коронавирусом. Сегодня стало известно о 175 новых случаях.

В Минпросвещения РФ и Минобрнауки России речи о полном переходе на дистант образовательных учреждений пока не идёт.

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Областная газета Свердловской области

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