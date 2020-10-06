Свердловский министр образования вошёл в состав коллегии Минпросвещения РФ. Фото: Алексей Кунилов

В коллегию Министерства просвещения РФ включены представители двух регионов - Свердловской и Кировской областей. От Среднего Урала в состав коллегии вошёл министр образования и молодёжной политики Юрий Биктуганов.

Кировскую область будет представлять губернатор Игорь Васильев. Коллегию возглавляет глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов. В состав также входят бывший министр, а теперь руководитель Попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева, детский омбудсмен Анна Кузнецова, а также представители Госдумы и Совета Федерации.

"В состав коллегии включены эксперты лишь из двух регионов России", - отмечают в департаменте информполитики Свердловской области.

Добавим, что коллегия Минпросвещения - постоянно действующий совещательный орган, помогающий решать задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным, и в реализации нацпроекта "Образование". В частности, члены коллегии утверждают новые концепции преподавания школьных предметов.

Ближайшее заседание намечено на октябрь.