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Общество / Образование
6 октября 2020, 15:10

Свердловский министр образования вошёл в состав коллегии Минпросвещения РФ

Юрий Биктуганов

Свердловский министр образования вошёл в состав коллегии Минпросвещения РФ. Фото: Алексей Кунилов

В коллегию Министерства просвещения РФ включены представители двух регионов - Свердловской и Кировской областей. От Среднего Урала в состав коллегии вошёл министр образования и молодёжной политики Юрий Биктуганов.

Кировскую область будет представлять губернатор Игорь Васильев. Коллегию возглавляет глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов. В состав также входят бывший министр, а теперь руководитель Попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева, детский омбудсмен Анна Кузнецова, а также представители Госдумы и Совета Федерации.

"В состав коллегии включены эксперты лишь из двух регионов России", - отмечают в департаменте информполитики Свердловской области.

Добавим, что коллегия Минпросвещения - постоянно действующий совещательный орган, помогающий решать задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным, и в реализации нацпроекта "Образование". В частности, члены коллегии утверждают новые концепции преподавания школьных предметов.

Ближайшее заседание намечено на октябрь.

Юрий Биктуганов с 23 марта 2011 года занимал должность заместителя председателя правительства Свердловской области – министра общего и профессионального образования региона. Со 2 июля 2012 года – министр общего и профессионального образования Свердловской области. С 1 февраля 2019 года – министр образования и молодёжной политики Свердловской области. В конце прошлого года он был награждён Почётной грамотой Президента РФ. Ранее он также вошёл в оргкомитет федерального конкурса "Учитель будущего".

Областная газета Свердловской области

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