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8 октября 2020, 16:16

В Екатеринбурге опровергли сообщения о переводе всех школ на дистант

Девочка в маске учит уроки

В некоторых школах переводят отдельные классы на дистант из-за заболевших COVID-19 или ОРВИ. Фото: Алексей Кунилов

Департамент образования Екатеринбурга официально заявил, что не издавал приказов о переводе всех школ на удалёнку с 19 октября. Это стало ответом на запросы родителей после получения фейковых сообщений в мессенджерах.

"Графики завершения первой четверти и начала каникул по инициативе органов управления образованием не пересматриваются", - говорится в сообщении департамента.

В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом отмечают, что решение о переводе всех школ на дистант принимается исходя из эпидситуации и на основании распорядительных областных документов. На данный момент этот вопрос не рассматривался.

Фейковые сообщения появились на фоне роста суточной заболеваемость коронавирусом в Свердловской области. Сегодня стало известно о 184 новых случаях, в том числе 122 - в столице Урала.

В Екатеринбурге пока действует следующая система перевода на дистант: в случае обнаружения COVID-19 или ОРВИ у детей на карантин уходят отдельные классы. В начале недели по этим причинам на удалёнку перешли 54 класса в 35 школах. Полностью закрылась гимназия №2 в связи с высокой заболеваемостью сезонными инфекциями.

Фото: из сообщения свердловского оперштаба

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