Только девочки: нужно ли в современном мире гендерное образование?

Учительница Кристина Карпук признаётся, что ей очень комфортно работать в классе из одних девочек. Ученицам же очень нравится их молодая классная руководительница Фото: Алексей Кунилов

11 октября в мире отметят Международный день девочек. Этот праздник, провозглашённый ООН в 2012 году, призван обратить внимание на представительниц прекрасного пола и те проблемы, с которыми сталкиваются девочки. Одна из них — образование. Сейчас мальчики и девочки чаще учатся вместе, но гендерное образование всё же остаётся. «Облгазета» посетила екатеринбургскую школу, где есть классы только для девочек, и узнала, как построен процесс учёбы там и насколько эффективно в XXI веке образование с разделением по половому признаку.

Разный подход в обучении

Раздельное обучение мальчиков и девочек было нормальной практикой в дореволюционной России. В XIX веке в стране существовали разные женские пансионы, школы и закрытые институты, самым известным был Смольный институт благородных девиц в Петербурге. В мае 1918 года в РСФСР ввели обязательное совместное обучение девочек и мальчиков — для устранения неравноправия в образовании. Незадолго до Великой Отечественной войны руководство СССР решило вернуть раздельное обучение мальчиков и девочек, но признало его неэффективным, и с 1954 года в стране снова ввели совместное обучение.

Сегодня в России гендерное обучение чаще встречается в частных школах и гимназиях для девочек и мальчиков и на территориях, где более сильно религиозное начало. Однако на такой эксперимент идут и обычные государственные школы. Например, средняя общеобразовательная школа №14 в Октябрьском районе Екатеринбурга – одна из немногих в Свердловской области, где есть гендерное обучение. Раздельные классы девочек и мальчиков здесь набирают уже двенадцатый год. И, глядя на этих учеников, ни за что не отличишь их от других школьников.

— Не торопитесь, все успеете пройти, — мягко говорит классная руководительница 2 «а» класса Кристина Карпук на входе в школу своим ученицам, пока им измеряют температуру. Сама учительница записывает температуру каждой школьницы в журнал, как этого требуют нынешние правила из-за коронавируса. Девочки снимают верхнюю одежду в гардеробе, и на них остаются обычные школьные блузки с юбками или платья. Никакой специфичной одинаковой формы, как у гимназисток или девушек из института благородных девиц, в школе №14 нет — обычный деловой стиль.

Урок русского языка во 2 «а» классе начинается с повторения материала, и несколько девочек по очереди смело выходят к доске. После 29 учениц дружно приступают к написанию диктанта и старательно выводят каждую букву.

— Раньше я преподавала в смешанном классе в обычной общеобразовательной школе, поэтому могу сказать, что обстановка в классе, где одни девочки, отличается, — говорит Кристина Карпук. — Наши ученицы очень ответственны, аккуратны и спокойны. Разговоров на уроках или ссор между ними почти нет. Они комфортнее чувствуют себя в окружении только девочек и более уверенно отвечают на уроках, особенно застенчивые ученицы.

При этом учебная программа в классах для девочек ничем не отличается от программы в классах для мальчиков в школе №14 или от уроков в других учебных заведениях с обычными классами. Никаких уроков этикета или бальных танцев нет — особенности только в подаче материала.

— Согласно разным исследованиям, в отличие от мальчиков, девочки, особенно в младших классах, усваивают новый материал медленнее — поэтапно, с несколькими повторами, подробными разборами и анализами. Поэтому учителя в нашей школе строят уроки в классах девочек с учётом всех этих особенностей, — говорит «Облгазете» заместитель директора школы №14 Татьяна Попова. — Мальчикам же нужна более короткая информация, яркая картинка и быстрый результат, поэтому материал на уроках им подают иначе.

Врозь, но вместе

Однако девочки в школе №14 не отделены от мальчиков полностью, как это кажется на первый взгляд. В школе нет отдельных входов и выходов для школьниц. В обычное время, до введения требований из-за коронавируса, все ученики свободно общаются между собой на переменах, в столовой, после уроков. Походы в театр или музеи, по словам преподавателей школы, также организуют совместно – классы девочек и мальчиков из одной параллели. А десятые классы в школе и вовсе набирают только смешанные, уроки физкультуры общие с первого класса. В чём же тогда смысл такого гендерного обучения только на уроках, которое почти не отличается от обычного?

— Гендерные классы в нашей школе набирались постепенно, параллельно с ними были и смешанные классы разных возрастов. И ежегодный сравнительный анализ на протяжении этих лет показывает, что процент качества образования в раздельных классах выше, чем в смешанных, — поясняет Татьяна Попова. — Подача материала с учётом психологических и физиологических особенностей девочек и мальчиков даёт свои плоды. Причём гендерное образование важно именно в начальных классах — это сглаживает разный уровень развития девочек и мальчиков, так что успешны и те, и другие. В старших классах смысла в таком разделении нет: восприятие учебного материала выравнивается, и дети мотивированы на подготовку к экзаменам.

Заместитель директора школы подчёркивает, что первые классы для девочек у них набираются очень быстро и в течение учебного года всегда находятся желающие перевестись к ним из других школ. Со временем у родителей таких детей отпадают сомнения по поводу обучения в гендерном классе.

— Когда я отдавала свою старшую дочь Ксению в эту школу, то сомневалась в целесообразности такого обучения. Но сейчас вижу, что ничего плохого в этом нет, и младшую дочь Викторию привела сюда уже абсолютно спокойно, — говорит мама двух учениц екатеринбургской школы №14 Юлия Новокрещенова. — Девочкам нравится, и я не замечаю у них психологических трудностей из-за постоянного пребывания в женском коллективе.

Тем не менее скептиков в отношении гендерного образования немало.

— Все называемые плюсы раздельного обучения девочек и мальчиков довольно условны. На очень религиозных территориях это смотрится нормально, но в целом при той культуре, которая сложилась сейчас в России, это выглядит несколько странно и нецелесообразно, – считает доцент кафедры психологии развития и педагогической психологии УрФУ Рустам Муслумов. – Для любого ребёнка школа – период знакомств, и, имея минимальное или ограниченное общение с противоположным полом, человек многое теряет. Постоянно находясь в окружении представителей своего пола, ребёнок не получает навыки того, как строятся отношения между мужчиной и женщиной в коллективе. Помимо этого, может появиться и нездоровая конкуренция по отношению к противоположному полу. Всё это усложняет взрослую жизнь человека.

Из-за коронавируса каждый класс вынужден находиться на всех уроках в одном кабинете. Фото: Алексей Кунилов

Как и во всех образовательных учреждениях сейчас, в школу №14 учеников запускают только после измерения температуры. Фото: Алексей Кунилов

Ученицы 2 «а» класса и в столовую идут дружно. Фото: Алексей Кунилов

Сейчас из-за COVID-19 каждому классу девочек в школьной столовой приходится есть отдельно. Фото: Алексей Кунилов

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