Евгений Куйвашев определил, кто из пострадавших от COVID-19 свердловчан сможет пройти допобучение

Бесплатное профобучение по программе Минпросвещения РФ и Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" смогут пройти около 4 тысяч свердловчан. Фото: Алексей Кунилов

Подписан указ № 527-УГ об определении критериев отнесения свердловчан к категории пострадавших от последствий коронавируса. Они смогут поучаствовать в программе профобучения и дополнительного профобразования.

Согласно документу, подписанному губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, определены три категории пострадавших. Это граждане, ищущие работу, работники, находящиеся под риском увольнения, и выпускники образовательных организаций.

К первой категории относятся те, кто зарегистрировался в учреждениях службы занятости в перид с 1 марта 2020 года. Ко второй - работники, в отношении которых с этого же числа работадель останавливал работу, переводил их на неполный день или отправлял в отпуск без сохранения зарплаты. К третьей - выпускники 2019 и 2020 годов.

Ранее Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому все россияне, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса, смогут пройти бесплатное переобучение с возможностью дальнейшего трудоустройства. На эти цели выделено почти три миллиарда рублей. Заявки подаются через портал "Работа в России". Сроки переобучеия пока определены до декабря 2020 года.

Читайте также:

Потерявшие работу из-за COVID-19 свердловчане смогут получить бесплатное профобразование.

Публикуем полный текст указа, размещённого на региональном интернет-портале правовой информации:

Фото: указ

Фото: указ