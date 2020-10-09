Юрист из 10-го «б»: в уральских школах создают профильные классы

Практическое занятие эколого-биологического класса на станции юных натуралистов: школьники исследуют химический состав молока Фото: Из архива Управления образованием АГО

На днях в СМИ Асбеста появилась новость: на базе средней школы № 11 открывается юридический класс. Кроме юристов, в городе уже готовят инженеров, педагогов, врачей и ветеринаров: шефство над ребятами взяли крупные вузы региона.

Первые профильные классы появились в Асбесте два года назад: педагогический (в школе №1), инженерный (в лицее № 9), эколого-биологический (в школе № 22) и медицинский (в школе № 24). Договоры о сотрудничестве были подписаны с четырьмя уральскими университетами – педагогическим, горным, аграрным и медицинским. В сентябре в школе № 11 по соглашению с Уральским государственным юридическим университетом начали готовить юристов, а в ближайшее время в городе появятся ещё два профильных класса – юридически-предпринимательский и экономический – шефствовать над ними будет Уральский государственный экономический университет.

Как рассказала начальник Управления образованием Асбеста Светлана Валеева, профильное образование начинается с десятого класса. Попасть в такой класс может ученик любой школы города: занятия проходят как по будням, в рамках учебного плана, так и по субботам и не мешают основному учебному процессу. В каждом классе – 15–20 мест.

-Мы знакомим школьников с профессиями, помогаем определиться, правильно ли сделан выбор,- рассказывает Светлана Валеева.- Если школьник в процессе обучения понимает, что эта специальность – не его, он может перевестись в любой другой класс.

Уроки проводят как педагоги самих школ, так и преподаватели вузов. Плюсом к алгебре и геометрии у «профильников» – лекции по техническому черчению, 3D-моделированию и нанотехнологиям, а к биологии – занятия по овощеводству и зоотехнике.

Практики много. Очень много. Будущие медики – частые гости городской больницы: они учатся оказывать первую медицинскую помощь, работать с медицинским оборудованием, измерять уровень сахара и холестерина.

Кстати Как сообщили в министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях региона созданы профильные классы по пяти направлениям. В классах по профилю «Универсальный» обучаются 69,4 процента детей, по профилю «Технологический» – 28,8 процента десятиклассников. Профиль «Естественнонаучный» выбрали 18,8 процента старшеклассников, «Гуманитарный» – 17,1 процента, «Социально-экономический» – 15,6 процента.

Учащиеся инженерного класса проходят профессиональные пробы на предприятиях города. В их числе – комбинат «Ураласбест». Там, например, будущие инженеры тестировали противопожарную и охранную специализацию, учились сварке оптоволоконных кабелей и пробовали определять загазованность воздуха.

Будущие экологи сотрудничают с местной ветстанцией и станцией юных натуралистов, ставят опыты в лаборатории. Ну скажите, где ещё школьник может провести экспертизу молока или поизучать почву?

Юные педагоги проводят уроки и внеурочные занятия, организуют школьные праздники. В этом году в школе № 1 набралось сразу 15 десятиклассников, желающих стать педагогами. Из них сформировали отдельный класс. Ребята изучают психологию, введение в педагогику, социокультурное проектирование, развитие лидерских качеств.

Профориентация даёт плоды. По словам Светланы Валеевой, в этом году три четверти выпускников профильных классов поступили в высшие и среднеспециальные учебные заведения по выбранным направлениям. Так, из дюжины выпускников-«медиков» все 12 продолжили медицинское образование, причём семь из них – по целевому направлению от городской больницы. А значит, после вуза молодые кадры пополнят ряды асбестовских медиков.

Профильные классы открываются и в других городах области. Педагогические, например, есть в пяти районах Екатеринбурга, Первоуральске, Камышлове и Красноуфимске. Всего таких классов в регионе – 24. А вот юридических классов в школах области пока два – кроме Асбеста, такой класс недавно открыли в Первоуральске. В Уральском государственном юридическом университете намерены расширить эту практику.

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