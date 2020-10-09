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Общество / Образование
9 октября 2020, 20:39

В школах Свердловской области на карантин закрыли 432 класса

школа

В школах Свердловской области на карантин закрыли 432 класса. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области на дистанционное обучение перешли 432 школьных класса. Из них 386 классов – по причине фиксации коронавирусной инфекции, ещё 43 – из-за гриппа и ОРВИ.

Данные на 9 октября "Областной газете" сообщили в региональном оперштабе. Изданию также уточнили, что на территории Среднего Урала полностью закрыто только одно учебное заведение, где обнаружены случаи гриппа и ОРВИ.

Кроме того, в области закрыты пять детсадов, в двух из которых выявили COVID-19. На карантин отправлены 194 группы. В 99-ти выявлен коронавирус, а в 95-ти – грипп и ОРВИ.

Ранее в департаменте образования Екатеринбурга опровергли сообщения о переводе всех школ на дистант с 19 октября. Это стало ответом на запросы родителей после получения фейковых сообщений в мессенджерах.

Добавим, за последние сутки в Свердловской области зафиксировали 191 случай заболевания коронавирусом. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 30 717.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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