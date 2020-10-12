Часть свердловских школ пойдёт на осенние каникулы со 2 ноября

Некоторым школьникам учиться до осенних каникул осталось ещё три недели. Фото: Галина Соловьёва

Стали известны даты осенних каникул-2020 в школах Свердловской области. Большинство школьников отправятся отдыхать с 26 октября.

Часть школ запланировала каникулы на период со 2 по 6 ноября, то есть на неделю позже рекомендованных сроков. Как стало известно "Облгазете", такие решения приняты, в том числе в новолялинских и верхнепышминских образовательных учреждениях. При этом каникулы во всех школах продлятся не более недели.

"В соответствии с федеральным законом "Об образовании" (273-ФЗ) школы имеют право самостоятельно формировать календарный учебный график. На сегодняшний день установки о досрочном завершении текущей четверти или продлении каникул нет. Планируемые сроки каникул в большинстве общеобразовательных учреждений региона с 26 октября по 2 ноября", - рассказали "Областной газете" в департаменте информполитики Свердловской области.

Добавим, что обычно осенние каникулы устанавливаются с последней недели октября. Так, департамент образования Екатеринбурга рекомендовал школам уйти на осенние каникулы с 26 октября. Как пояснили в ведомстве, это также были рекомендации, окончательные решения образовательные учреждения принимают самостоятельно.

Ранее даты и продолжительность осенних каникул изменили в Москве из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Ученики отправились на 14-дневный отдых с 5 октября.

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