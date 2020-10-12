Названы примерные даты ОГЭ в 2021 году

Основной этап сдачи ОГЭ начнётся 21 мая с экзамена по иностранным языкам. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство просвещения обнародовало проект расписания Основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2021 год. Аттестация девятиклассников будет проводиться в три этапа.

Основной этап сдачи ОГЭ начнётся 21 мая с экзамена по иностранным языкам. На следующий день — 22 мая — выпускники 9-х классов также будут сдавать иностранные языки. На 25 мая запланирована проверка знаний по истории, физике, биологии и химии, на 28 мая — по обществознанию. Экзамены по биологии, информатике, географии и химии пройдут 1 июня. Знания русского языка проверят 4 июня, а математики — 8 июня. 11 июня состоятся экзамены по литературе, физике, информатике и географии.

В целом основной период сдачи ОГЭ продлится по 1 июля. Также сдать экзамены девятиклассники смогут в ходе досрочного (с 20 апреля по 14 мая) и дополнительного (с 3 по 22 сентября) этапов.

Текст документа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Напомним, ранее также стало известно предварительное расписание ЕГЭ-2021.