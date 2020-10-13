Российские школы не собираются переводить на дистант из-за коронавируса

Минпросвещения РФ не планирует переводить школы на работу в удалённом формате из-за коронавируса. Фото: Алексей Кунилов.

Министерство просвещения РФ не планирует переводить школы на работу в удалённом формате из-за коронавируса. Сообщения о введении постоянного дистанта, распространяемые в родительских чатах, назвали провокацией.

«Министерство подчеркивает, что никаких планов по введению дистанционного обучения на постоянной основе не обсуждается, не рассматривается ни сейчас, ни ранее и не планируется к рассмотрению», - передаёт ТАСС сообщение пресс-службы Минпросвещения.

Данное заявление было сделано после публикации в Интернете сведений о введении постоянного дистанта в школах. Такие сообщения в Министерстве назвали «провокационной попыткой привести к социальной напряжённости».

Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что получить актуальную и проверенную информацию о работе школ россияне могут от специалистов горячей линии.

Фото: пресс-служба Минпросвещения.

Напомним, ранее «Областная газета» сообщала о том, что в Екатеринбурге из-за коронавируса и ОРВИ на дистант перевели 65 классов в 45 школах. При этом в департаменте образования уральской столицы официально заявили, что не издавали приказов о переводе всех школ на удалёнку с 19 октября. Это стало ответом на запросы родителей после получения фейковых сообщений в мессенджерах.