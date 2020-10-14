Школьников 6-11 классов в Москве переводят на дистант

19 сентября московские школьники приступают к учёбе после двухнедельных каникул. Фото: Алексей Кунилов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о переводе на дистант школьников 6-11-х классов с 19 декабря. Учащиеся 1-5-х классов возвращаются после осенних каникул к очным занятиям в понедельник.

Решения приняты после консультаций с санврачами и педагогами.

"Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей. По опыту весенних месяцев мы знаем, что старшеклассники достаточно успешно адаптируются к дистанционному формату обучения. Младшим это сделать сложнее", - обяснил в своём блоге глава столицы.

По данным Сергея Собянина, в Москве 540 тысяч младшеклассников (транспортные карты для них разблокируют) и 500 тысяч учащихся 6-11-х классов.

Кроме того, до 1 ноября закрываются учреждения допобразования и детские досуговые организации.

Ранее в московских школах продолжительность осенних каникул, обычно длящихся одну неделю, увеличили до 14 дней. Дети ушли на отдых с 5 октября. В столице ежедневно растёт число заразившихся коронавирусом. Накануне стало известно о 4,6 тысячи новых случаях.

В Свердловской области уже заявили, что не планируют продлять осенние каникулы-2020 по примеру Москвы. Часть школ отправится на семидневный отдых со 2 ноября, оставшая часть - с 26 октября. Установки о досрочном завершении текущей четверти или продлении каникул нет.