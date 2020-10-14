Учителей старшего возраста в Москве заменят студенты

Опытные учителя станут наставниками, перейдя на дистанционный режим работы. Фото: Галина Соловьёва

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсироал новый формат преподавания - тьюторство. Учитлей страршего возраста и педагогов с хроническими заболеваниями временно заменят студенты и выпускники пединститутов.

При этом опытные учителя станут наставниками, перейдя на дистанционный режим работы. Новый формат протестируют в некоторых классах через две-три недели.

"Чтобы лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и педагогов, страдающих хроническими заболеваниями, через две-три недели в отдельных классах планируется ввести новый формат преподавания – тьюторство. Когда город начнёт получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания", - рассказал в своём блоге мэр столицы.

Сергей Собянин также объявил о решении перевести после осенних каникул школьников 6-11 классов на дистант.

Добавим, что в Москве ежедневно растёт число заразившихся коронавирусом. Накануне стало известно о 4,6 тысячи новых случаях.