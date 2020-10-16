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Общество / Образование
16 октября 2020, 11:33

Принять участие в Большом этнографическом диктанте свердловчане смогут прямо из дома

этнографический диктант

Участникам диктанта предстоит ответить на 30 вопросов. Фото: Алексей Кунилов.

В этом году традиционный Большой этнографический диктант пройдёт в режиме онлайн. Принять участие в международной просветительской акции свердловчане смогут в течение нескольких дней.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в прошлому году для проведения диктанта было развёрнуто 70 площадок, на которые пришли 4,3 тыс. участников. Ещё 5 тыс. уральцев выполнили задания в режиме онлайн. В этом же году акцию полностью перевели в дистанционный формат. Причина — пандемия коронавируса.

Участникам диктанта предстоит ответить на 30 вопросов: 20 — общих федеральных и 10 — посвящённых региону. Особенностью акции этого года станет то, что узнать правильные ответы можно будет сразу после прохождения теста.

Для того чтобы проверить свои знания в рамках диктанта, нужно в любой день с 3 по 8 ноября зайти на сайт miretno.ru, нажать кнопку «Пройти диктант» и заполнить контактные данные. После этого можно будет ответить на вопросы и получить сертификат участника.

Добавим, акция традиционно приурочена ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. В прошлом году она прошла 1 ноября.

Областная газета Свердловской области

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