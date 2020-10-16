Свердловские власти не исключают переход школ на дистант и продление осенних каникул

Продолжительность каникул будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Фото: Алексей Кунилов.

В министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области не исключают возможность перехода школ на дистанционное обучение и продление осенних каникул. Это будет зависеть от того, как в регионе сложится ситуация с распространением коронавируса.

В ходе сегодняшнего брифинга глава министерства Юрий Биктуганов рассказал, что большинство свердловских школ выйдет на каникулы, как и планировалось, с 26 октября, но на вопрос о том, закончатся ли каникулы вовремя и смогут ли школьники приступить к очному обучению после их завершения, точного ответа не дал.

По словам Юрия Биктуганова, формат обучения после каникул будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе, от числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. Решение о переводе всех школ на дистант будет принимать региональный оперштаб по согласованию с Министерством просвещения РФ и Правительством России. В случае продления срока пребывания школьников дома родителей обещают предупредить об этом заранее.

Напомним, на этой неделе Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о переводе на дистант школьников 6-11-х классов с 19 октября. Учащиеся 1-5-х классов возвращаются после осенних каникул к очным занятиям в понедельник.

Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков говорил о том, что на Среднем Урале не планируют продлевать школьные каникулы. Такое заявление сделал в конце сентября.

Добавим, сегодня в регионе зарегистрировали ещё 219 заболевших COVID-19. Более 200 инфицированных выявляют уже шестой день подряд.