В Екатеринбурге ещё одна гимназия полностью уходит на дистант

Заразившиеся есть и среди учеников, и среди педагогов. Фото: Алексей Кунилов

С понедельника гимназия №116 на Серафимы Дерябиной, 17а переходит на дистант. Это связано с высокой заболеваемостью ОРВИ.

Заразившиеся есть и среди учеников, и среди педагогов.

"С 19 по 23 октября все ученики 116 школы будут переведены на обучение с применением дистанционных технологий. Такая мера принята, чтобы снизить риск распространения заболевания", - сообщили в департаменте образования Екатеринбурга.

Добавим, что с 8 октября полностью на дистанте находится гимназия №2 также из-за высокой заболеваемости сезонными инфекциями.

Всего в Свердловской области на карантин закрыты 507 классов, более 400 - из-за коронавируса.

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