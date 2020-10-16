Темы дня

Общество / Образование
16 октября 2020, 19:00

В Екатеринбурге ещё одна гимназия полностью уходит на дистант

пустой класс

Заразившиеся есть и среди учеников, и среди педагогов. Фото: Алексей Кунилов

С понедельника гимназия №116 на Серафимы Дерябиной, 17а переходит на дистант. Это связано с высокой заболеваемостью ОРВИ.

Заразившиеся есть и среди учеников, и среди педагогов.

"С 19 по 23 октября все ученики 116 школы будут переведены на обучение с применением дистанционных технологий. Такая мера принята, чтобы снизить риск распространения заболевания", - сообщили в департаменте образования Екатеринбурга.

Добавим, что с 8 октября полностью на дистанте находится гимназия №2 также из-за высокой заболеваемости сезонными инфекциями.

Всего в Свердловской области на карантин закрыты 507 классов, более 400 - из-за коронавируса.

Читайте также:

Свердловские власти не исключают переход школ на дистант и продление осенних каникул.

Названы свердловские города с наиболее сложной эпидобстановкой по ОРВИ и пневмонии.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.10.2020, 19:37 / Общество
В Нижнем Тагиле открыли экопарк «Муринские пруды»
16.10.2020, 19:17 / Общество
На Урале женщина убила свою четырёхлетнюю дочь: возбуждено уголовное дело
16.10.2020, 19:00 / Общество
В Екатеринбурге ещё одна гимназия полностью уходит на дистант
16.10.2020, 18:57 / Общество
В Свердловской области переведены на дистант 507 классов в школах
16.10.2020, 18:34 / Спорт
Нижний Тагил должен принять Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина уже в декабре