В Свердловской области переведены на дистант 507 классов в школах

Все образовательные учреждения работают в соответствии с алгоритмом, определённым Роспотребнадзором. Фото: Галина Соловьёва

Министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов рассказал о работе системы образования региона в сложившейся эпидемиологической обстановке. Из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ на дистанционное обучение полностью переведены две екатеринбургские гимназии.

Также на «дистант» переведены 507 классов. 441 из них - по причине фиксации коронавирусной инфекции, ещё 66 – из-за гриппа и ОРВИ. При этом, по словам министра, все образовательные учреждения работают в соответствии с алгоритмом, определённым Роспотребнадзором.

«В Свердловской области были приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности детей. Наша задача, укрепляя, сохраняя здоровье наших школьников, создать условия для организации образовательного процесса в очном режиме», – сказал глава регионального минздрава.

Что касается детских садов, то на сегодняшний день полностью закрыты 10 дошкольных образовательных учреждений, также на карантин отправлены 273 группы.

Юрий Биктуганов также подчеркнул, что классы или группы переводятся на карантин и на дистанционное образование для локализации распространения инфекции.

Отмечается также, что долгосрочный анализ показывает незначительное снижение случаев коронавируса в образовательных учреждениях, а уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся не выше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее стало известно, что большинство свердловских школ выйдет на каникулы, как и планировалось, с 26 октября. Планов о продлении каникул на сегодняшний день нет.

Формат обучения после каникул будет зависеть от эпидемической обстановки в регионе, от числа выявляемых случаев заражения коронавирусом.

«Если будут какие-то изменения, мы заранее предупредим родителей, но прежде это решение станет предметом обсуждения на региональном оперштабе при губернаторе Свердловской области», – сказал Юрий Биктуганов.