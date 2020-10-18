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Общество / Образование
18 октября 2020, 15:50

В России утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство России утвердило новое положение о целевом обучении в колледжах и вузах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

Положением устанавливается ответственность для образовательных организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после обязуются взять их к себе на работу. В случае отказа в трудоустройстве, они будут возмещать бюджету расходы на обучение целевика.

В пояснительной записке отмечается, что на данный момент эти нормы действуют для всех организаций, которые направляют абитуриентов на учёбу, за исключением образовательных. Постановление Правительства вводит единые требования для всех.

Кроме того, по поручению Президента РФ Владимира Путина, по новым правилам количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое субъектам РФ, будет согласовываться с властями регионов.

Областная газета Свердловской области

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