В Минпросвещения не планируют переносить сроки сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году

Ранее были опубликованы предварительные даты ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. Фото: Галина Соловьёва

В Минпросвещения не планируют переносить сроки сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году из-за коронавируса. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, на данный момент такой сценарий не рассматривается.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы оказать методическую поддержку вместе с Рособрнадзором для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Но о переносе сроков сейчас речи не идёт, даже нет такой необходимости обсуждать», - заявил министр в интервью ТАСС.

Сергей Кравцов отметил, что на данный момент министерство просвещения совместно с Рособрнадзором прорабатывает специальные площадки в интернете, на которых будут размещены материалы по всем предметам для всех параллелей с 6-го по 11-й класс для самодиагностики. Эти материалы будут доступны всем: ученикам, родителям и педагогам.

Напомним, ранее были опубликованы предварительные даты ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году.

Так, согласно проекту, основной этап сдачи ЕГЭ должен пройти с 24 мая по 1 июля. Кроме основного этапа традиционно пройдёт ещё два — досрочный (с 22 марта по 16 апреля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября).

Аттестация девятиклассников также будет проводиться в три этапа. Основной этап сдачи ОГЭ начнётся 21 мая с экзамена по иностранным языкам.