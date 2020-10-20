В Екатеринбурге открыли галерею выдающихся педагогов города

Выставка «Легенды екатеринбургского образования» в Дендрологическом парке в Екатеринбурге будет действовать две недели. Фото: Департамент образования Екатеринбурга.

В Дендрологическом парке уральской столицы открылась выставка «Легенды екатеринбургского образования». В экспозицию вошли фотографии с историями профессиональной деятельности 36 выдающихся учителей, директоров школ и воспитателей детских садов.

– Открытие выставки – очень значимое событие, ведь каждый из 36 легенд так или иначе повлиял на развитие системы образования не только в масштабах Екатеринбурга, но и всей России, – сказал во вступительном слове начальник Департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. – Представленные здесь люди – руководители, педагоги и наши воспитатели, которые имеют заслуженные звания. Это люди, которые принимали участие в воспитании нашего поколения и наших детей.

Аллею открыли в рамках проекта «Имидж екатеринбургского педагога», который реализует методический центр «Екатеринбургский дом учителя». К участию пригласили представителей сферы образования, которые посвятили профессии от 30 до 50 лет.

– В День учителя мы пригласили фотографа и сделали художественные портреты всех коллег, участвующих в выставке. Рядом на баннерах представлена информация об их заслугах, регалия и проектах, – рассказала «Облгазете» директор «Екатеринбургского дома учителя» Алёна Крюкова. – Также на нашем сайте запущена виртуальная аллея, которая будет постоянно пополняться новыми именами. Педагогов с заслуженными званиями в Екатеринбурге сотни, и мы хотим, чтобы город знал обо всех.

Выставка «Легенды екатеринбургского образования» в Дендропарке будет действовать две недели. В дальнейшем организаторы планируют установить аллеи с новыми именами почётных педагогов на улице Вайнера, на Верх-Исетском бульваре и у Главпочтампа.