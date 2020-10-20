Темы дня

Общество / Образование
20 октября 2020, 16:37

В Екатеринбурге открыли галерею выдающихся педагогов города

  Ирина Гильфанова.
Выставка «Легенды екатеринбургского образования» в Дендрологическом парке в Екатеринбурге будет действовать две недели. Фото: Департамент образования Екатеринбурга.

Выставка «Легенды екатеринбургского образования» в Дендрологическом парке в Екатеринбурге будет действовать две недели. Фото: Департамент образования Екатеринбурга.

В Дендрологическом парке уральской столицы открылась выставка «Легенды екатеринбургского образования». В экспозицию вошли фотографии с историями профессиональной деятельности 36 выдающихся учителей, директоров школ и воспитателей детских садов.

– Открытие выставки – очень значимое событие, ведь каждый из 36 легенд так или иначе повлиял на развитие системы образования не только в масштабах Екатеринбурга, но и всей России, – сказал во вступительном слове начальник Департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. – Представленные здесь люди – руководители, педагоги и наши воспитатели, которые имеют заслуженные звания. Это люди, которые принимали участие в воспитании нашего поколения и наших детей.

Аллею открыли в рамках проекта «Имидж екатеринбургского педагога», который реализует методический центр «Екатеринбургский дом учителя». К участию пригласили представителей сферы образования, которые посвятили профессии от 30 до 50 лет.

– В День учителя мы пригласили фотографа и сделали художественные портреты всех коллег, участвующих в выставке. Рядом на баннерах представлена информация об их заслугах, регалия и проектах, – рассказала «Облгазете» директор «Екатеринбургского дома учителя» Алёна Крюкова. – Также на нашем сайте запущена виртуальная аллея, которая будет постоянно пополняться новыми именами. Педагогов с заслуженными званиями в Екатеринбурге сотни, и мы хотим, чтобы город знал обо всех.

Выставка «Легенды екатеринбургского образования» в Дендропарке будет действовать две недели. В дальнейшем организаторы планируют установить аллеи с новыми именами почётных педагогов на улице Вайнера, на Верх-Исетском бульваре и у Главпочтампа.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
20.10.2020, 16:58 / Общество
Свердловское музыкальное училище имени Чайковского перевели на дистант
20.10.2020, 16:55 / Общество
Глава Екатеринбурга подписал постановление о ликвидации горздрава
20.10.2020, 16:37 / Общество
В Екатеринбурге открыли галерею выдающихся педагогов города
20.10.2020, 16:19 / Экономика
В Свердловской области разработают комплексную программу по снижению бедности до 2030 года
20.10.2020, 16:17 / Экономика
Курс евро превысил отметку в 92 рубля