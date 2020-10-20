Свердловское музыкальное училище имени Чайковского перевели на дистант

До 31 октября все групповые занятия будут проходить удалённо. Фото: Владимир Мартьянов.

Свердловское музыкальное училище им. П. И. Чайковского в Екатеринбурге переходит на дистанционный режим работы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. До 31 октября все групповые занятия будут проходить удалённо.

"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации, наличием подтвержденных случаев короновирусной инфекции среди преподавателей и студентов, руководствуясь рекомендациями по соблюдению противоэпидемиологических мер с 19 октября по 31 октября 2020 года все виды групповых занятий в училище переходят в дистанционную форму", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте учебного заведения.

Отмечается, что проведение групповых занятий будет организовано на площадке TrueConf в соответствие с действующим расписанием. При этом индивидуальные занятия продолжат проходить в очном формате.

Добавим, что с 8 октября из-за высокой заболеваемости сезонными инфекциями полностью на дистанте находится гимназия №2. По этой же причине с 19 октября на дистант также перешла гимназия №116.

Напомним, за прошедшие сутки в Свердловской области подтверждено 258 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 156 - в Екатеринбурге.

Читайте также:

Свердловские власти не исключают переход школ на дистант и продление осенних каникул.